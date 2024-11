Hiba Abouk reacciona al nuevo romance de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas: sus tajantes palabras

Ayer la revista "Lecturas" destapó en exclusiva el nuevo romance sorpresa de la temporada. Álvaro Muñoz Escassi habría recuperado la ilusión al lado de Sheila Casas, la hermana del actor Mario Casas. Esta noticia ha causado un gran revuelo mediático y las exparejas del jinete no han dudado en pronunciarse sobre el asunto, como María José Suárez o Lara Dibildos.

Hiba Aboukha sido la última en reaccionar a este inesperado romance. La actriz, la última mujer con la que se le ha relacionado a Escassi, ha hablado ante las cámaras de lo que le parece que el andaluz haya comenzado una relación con Sheila Casas, su compañera de "TardeAR".

Con total naturalidad, Hiba Abouk ha asegurado que le "parecería estupendo" que Escassi tenga una nueva ilusión y que "no hay ningún problema" y que "no me sorprende nada en este mundo con la que está cayendo".

Muy sincera, la actriz ha dejado claro que "me alegro un montón porque es un tío al que quiero un montón y Sheila es divina" y que le parece "muy mona y él es encantador", deseándoles que "ojalá les vaya bien". Sin rencores, Hiba Abouk ha asegurado que su relación con Escassi sigue "muy bien" porque "siempre lo ha estado".

Hiba Abouk, relacionada con Antonio Revilla

A mediados del mes de octubre se le relacionó sentimentalmente a Hiba Abouk con Antonio Revilla, el ex de Laura Matamoros. El empresario negó esta información, declarando que era "rotundamente falso" y que estas teorías "están muy lejos de la realidad" al portal "Outdoor" de Mediaset. Sobre su relación con Patricia Conde, Revilla guardó silencio.