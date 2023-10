Esta es la opinión de Carla Vigo sobre su prima, la Princesa Leonor, en el mes más importante de su vida

Carla Vigo ha reaparecido este fin de semana en un evento presentado por Christina Rapado en Alcalá de Henares, 'Famous Models Star', en el que ha ejercido por primera vez como modelo. Esta intervención de la sobrina de Doña Letizia ante los medios ha coincidido con los Premios Princesa de Asturias y a menos de 10 días del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor. En el mes más importante de la vida de la heredera al trono, la hija de Erika Ortiz ha opinado sobre cómo está viendo a la hija de Don Felipe VI en los últimos acontecimientos de este mes de octubre.

"Estoy muy bien, voy a mis revisiones y todo bien, voy a mis revisiones y bien", aseguraba Carla nada más comenzar su intervención, reiterando que es importante desaparecer para reponer fuerzas: "Es importante parar cuando estás regular y ya cuando puedas volver, pues volver". La joven ha atravesado por un momento delicado de salud y ha confesado que su familia ha estado muy pendiente de ella, incluida la Reina Letizia.

Carla Vigo reaparece tras su ingreso hospitalario y desvela si ha tenido el apoyo de su tía la Reina Letizia EUROPAPRESS

Recuperada y con fuerzas, Carla Vigo ha retomado sus compromisos profesionales y no ha querido desaprovechar la oportunidad para hablar sobre su prima, la Princesa Leonor, la indiscutible protagonista de este mes de octubre y su inminente fiesta por su 18 cumpleaños. La actriz ha desvelado que se siente "muy orgullosa" de ella porque "lo está haciendo muy bien y yo creo que lo va a hacer mejor todavía". Sobre su inminente aniversario y mayoría de edad, la sobrina de Doña Letizia no ha querido desvelar si asistirá a la reunión familiar o no, aunque no ha dudado en confirmar que sí se pondrá en contacto con la heredera al trono para felicitarla por su cumpleaños.