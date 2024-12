Una estrella de OnlyFans se desmorona tras acostarse con 100 hombres: "Sentí presión"

Lily Phillips, una de las actrices de la plataforma para adultos OnlyFans con más seguidores ha reconocido que llegó a tener sexo con 100 hombres diferentes en menos de 24 horas.

Ahora, junto a la documentalista Joshua Pieters, la influencer ha grabado su historia para contar su experiencia y desde cómo se sintió durante todo el día a las consecuencias de sus acciones.

Phillips aseguró al reportero que la habitación "apestaba" tras la visita de más de 100 hombres y aunque al principio la joven aseguró que se encontraba bien, acabó rompiendo a llorar por haberse sentido "como una prostituta".

La joven asegura que uno de sus miedos era no haberles dado a esos hombres "un buen rato". Pieters afirma que no esperaba una reacción tan inmediata de la influencer y "pensé que tal vez en los años venideros ella recordaría este día con tristeza, pero no tan inmediatamente después".