Carla Vigo se une a su tía, la Reina Letizia, en las reivindicaciones por el Día Mundial de la Salud Mental

La Reina Letizia ha presidido hoy en Madrid el acto central del Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la Confederación Salud Mental España, en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La monarca está decidida a poner el foco en la importancia de cuidar esta área de la salud a veces olvidada, e incluso se ha animado a “rapear” unos versos de “No es egoísmo”, del artista Chojin, para “tratar de llamar la atención” sobre “un asunto tan importante y tan serio”.

“Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato”, dice la canción que la reina Letizia se ha animado a versionar.

La Reina Letizia con vestido de Sandro. Gtres

Una reivindicación a la que, desde una ventana menos mediática, también se ha sumado su sobrina, Carla Vigo. La actriz ha compartido a través de sus redes sociales una publicación de la cuenta de Instagram de Neuro Actúa, un sitio web de salud y bienestar. La imagen recuerda, entre otros datos, que “8 de cada 10 personas con un trastorno mental no recibe el tratamiento adecuado y oportuno”, o que “los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030”.

Lo cierto es que tanto la Reina Letizia como Carla Vigo y el resto de su familia han sufrido de la peor manera las consecuencias de los problemas de salud mental, puesto que los demonios internos de Érika Ortiz, hermana pequeña de la monarca y madre de su sobrina, la llevaron a quitarse la vida en el año 2007.

Además, Carla Vigo también lidia con sus propios problemas de salud mental, y tal y como ella misma ha revelado en varias ocasiones, se somete a tratamiento psicológico para combatir algunos traumas, ansiedades y miedos que arrastra desde la infancia.