Mercedes Milá estalla y también alza su voz contra el Rey Juan Carlos: "Menudo pieza"

El pasado lunes, Bárbara Rey se abrió en canal ante más de un millón de espectadores en su entrevista más sincera en “¡De viernes!” sobre su relación con el Rey Juan Carlos I y otros aspectos polémicos de su vida, como el maltrato que sufrió de parte de su madre. Sus declaraciones han provocado gran revuelo entre la opinión pública y según la revista “Semana” el ex jefe de Estado habría pedido a su equipo jurídico que preste atención a todas y cada una de las palabras de la vedette por si fuera necesario emprender acciones legales contra ella.

Una intervención televisiva que no ha dejado indiferente a nadie, incluida Mercedes Milá. La periodista, conocida por no morderse la lengua, se ha pronunciado sobre las revelaciones que compartió Bárbara Rey en el plató de Telecinco, revelaciones que, bajo su punto de vista, no dejan en muy buen lugar a la figura de don Juan Carlos I.

“Santi Acosta y Bea Archidona -los presentadores de “¡De viernes!”- lograron anoche otro bombazo: la entrevista a Bárbara Rey tras las explosivas declaraciones también en su programa a Ángel Cristo, su hijo. Sentí en muchos momentos que los que intervenían como colaboradores habían confundido sus oficios. No eran periodistas, eran miembros del Tribunal de la Santa Inquisición. No importaba tanto escuchar sino acusar. Acusar de las mentiras y las equivocaciones que Bárbara Rey hubiera podido contestar a Santi en esas 260 preguntas sin restricciones que al parecer le hizo”, comienza diciendo la recordada presentadora de “Gran Hermano” en defensa de la vedette.

Acto seguido, la periodista hace gala de su poder comunicativo y hace una recopilación de la historia de Bárbara Rey y don Juan Carlos I: “Vamos a ver si nos entendemos; el idilio entre Juan Carlos de Borbón, Rey de España, y Bárbara Rey, fue cosa de él en el principio y de los dos a continuación. El Rey se portó muy mal con ella. Se aprovechó de lo que le convenía, abusó de su confianza, la engañó y después de todo eso y mucho más, queréis acusarla de haber hecho chantaje al jefe del Estado para lograr que le compensara por todos esos servicios prestados. ¿Chantaje? Pero ¿qué hubierais hecho cualquiera de vosotros si hubierais vivido una historia como la que vivió ella? Yo le saco los ojos”.

Un tono muy crítico contra el Rey Juan Carlos I que continúa en las líneas siguientes: “Menudo pieza este Rey del que estábamos tan orgullosos y que ahora, solo ahora, está demostrando de qué pasta está hecho. Siempre me fascinó la Historia pero cuando te acercas a ella sospechas que detrás de cada biografía hay traiciones y chantajes. Así se mantiene el poder. Lo que vimos anoche es un ejercicio de valentía por parte de Bárbara y una clase magistral de televisión por parte de todo el equipo de ‘¡De viernes!’”.