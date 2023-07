Este es el repertorio musical elegido por Tamara Falcó e Íñigo Onieva para su fiesta de preboda

A menos de 48 horas para la gran boda del año, Tamara Falcó e Íñigo Onieva lo tienen todo listo para su enlace matrimonial. Ahora a la pareja le queda disfrutar de un fin de semana lleno de festejos, que comenzará mañana con un fiestón preboda por todo lo alto en el lujoso Hotel Ritz de Madrid. El sábado darán el "sí quiero" en El Rincón, lugar donde será la ceremonia religiosa y el posterior banquete nupcial, que se alargará hasta altas horas de la madrugada. Y para terminar, el domingo celebrarán un almuerzo para sus familiares y amigos más cercanos, otra vez en el Ritz, para poner el broche de oro al evento más importante del año de la crónica social de nuestro país.

La fiesta de preboda será un cocktail nocturno que reunirá a los invitados más jóvenes del enlace matrimonial. El grupo musical Los Alpresa amenizará la velada, un conjunto muy conocido en este tipo de eventos. Y en "Así es la vida", el nuevo programa de las tardes de Mediaset, han desvelado en exclusiva las canciones que tocarán, un repertorio elegido expresamente por Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva Íñigo Onieva Instagram

Los novios han elegido cuatro canciones con muchísimo significado para ellos. Una de ellas, es "De Triana a Nueva York", creación original de Manuel Linares. Gracias a esta canción, la marquesa de Griñón y el empresario conocieron al conjunto musical. La segunda, una versión rumba de "Vivir sin aire" de Maná. La tercera, "My Way" de Paul Anka, single que popularizó Frank Sinatra y que se conoce como "A mi manera". Y la última, "Pídeme" de Raya Real. Según han contado, Onieva tenía mucha ilusión en cantarla durante la pedida, algo que finalmente no se atrevió a hacer. Además, según han desvelado desde el anterior programa citado, podría ser que Julio José también interpretara alguna canción.

Desde "Así es la vida" también han revelado la cantidad económica que cobrarán Los Alpresa por esta actuación. Según ha detallado en exclusiva Marina Esnal, recibirán 4.000 euros por amenizar la preboda del año.