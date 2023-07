Julio José se va de la lengua: todas las reveladoras declaraciones del hermano de Tamara Falcó sobre su boda con Onieva

Julio José ya se encuentra en Madrid para asistir al gran día de su hermana con Íñigo Onieva. El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha aterrizado a primera hora de la mañana en la capital en un vuelo procedente de Miami, su lugar de residencia, en solitario, después de cortar su relación sentimental con la modelo Vivi Domenico .

El hijo de Julio Iglesias ha llegado de lo más divertido y risueño a Madrid y no ha dudado en jugar con toda la prensa que le esperaba en el aeropuerto. Tanto es así, que incluso ha salido corriendo, intentando evitar responder a las preguntas de los medios. Con mucho humor, ha intentado jugar al despiste, disimulando sobre algunos temas que más titulares han acaparado estos días, como el robo de las joyas de la boda. Pero, finalmente, no ha podido esquivar a la prensa y ha acabado pronunciándose sobre el evento del año de la crónica social.

Ha sido uno de los primeros invitados internacionales en llegar a Madrid para el enlace matrimonial de Tamara Falcó. Julio José, tal y como él mismo ha confesado, está "emocionadísimo" por la boda de su hermana con el empresario y verla vestida de blanco hacia el altar. Como era de esperar, se hospedará estos días en casa de su madre, Isabel Preysler, y compartirá con su hermana los días previos a su gran día con Onieva.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó Gtres

"Seguro que está guapísima, como no", ha expresado al ser preguntado sobre cómo estará Tamara vestida de novia. Sobre Íñigo Onieva, no ha querido mojarse y, al ser preguntado sobre si le gusta, ha sido muy claro, a pesar de haber afirmado antes que "me caen bien todos": "A mí me gusta mi hermana".

Sobre si finalmente asistirá Enrique Iglesias, su hermano ha desvelado que sí. "Sí claro. Toda la familia entera", ha afirmado Julio José, asegurando que el artista se "se encuentra mucho mejor" de su neumonía. Eso sí, sobre Mario Vargas Llosa y su ingreso hospitalario ha preferido no pronunciarse. ¿Será el marido de Anna Kournikova el siguiente en aterrizar en la capital?