Eva González, al límite, esquiva cualquier información relacionada con Cayetano Rivera y María Cerqueira

Eva González, a pesar de estar cosechando éxitos en el terreno laboral, lo cierto es que está atravesando una de sus temporadas más complicadas después de que Cayetano Rivera comenzase una relación sentimental con María Cerqueira, justo cuando sonaban con más fuerza los rumores sobre una posible reconciliación entre ellos. El romance del torero y la periodista pilló totalmente desprevenida a la presentadora y fue para ella un duro golpe del que aún no se ha recuperado. Desde entonces, la tensión entre ambos continúa creciendo y Eva González no puede disimular el malestar que le genera esta nueva situación.

Según han informado fuentes cercanas a la sevillana a 'Europa Press', a la modelo le está costando mucho "digerir" que Cayetano Rivera haya recuperado de nuevo la ilusión en el amor y la buena relación entre ellos parece ser que ha llegado a su fin. Existe tanta tensión entre ellos que incluso protagonizaron un desagradable encuentro en el colegio del hijo que tienen en común. Eva González, al cruzarse con el torero, le giró la cara y ni llegaron a saludarse, haciendo caso omiso a la presencia de su ex cuando mientras hablaba con otros padres. De ahí a que la andaluza, siempre que es preguntada por el hijo de Carmina Ordóñez, decida guardar silencio y no pronunciarse sobre él.

Cayetano Rivera y Eva González Juan Jose Ubeda GTRES

En esta última ocasión, Eva González ha vuelto a protagonizar un incómodo encuentro con los compañeros del anterior medio citado. La presentadora ha preferido seguir manteniéndose al margen en las cuestiones relacionadas con el padre de su hijo y, con semblante serio, ha decidido obviar todas las informaciones referidas a Cayetano Rivera y María Cerqueira.

Mientras la andaluza vive sus horas más bajas, el torero está viviendo un intenso romance al lado de la portuguesa que le ha robado el corazón. Su noviazgo cada día está más consolidado y ya no se esconden. La pareja disfrutó hace unos días de una romántica escapa a Ronda y la periodista no dudó en publicar imágenes de su viaje a la localidad malagueña en su perfil de 'Instagram'. Lucía Rivera, hija mayor de Cayetano Rivera, aprueba su nueva relación sentimental y parece ser que entre ellas existe muy buen rollo, algo que podría haber dolido también a Eva González, con la que no ha tenido mucho feeling durante todos estos años.