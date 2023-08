Eva González, rotunda: "No tengo novio, Germán es un amigo de toda la vida"

A Eva González le causa hilaridad que “me inventen novios inexistentes”. Desde que conocimos su ruptura matrimonial con Cayetano Rivera son varios los nombres de hombres que se han vinculado a la popular presentadora, el último el de Germán Fernández Jiménez, con el que se le ha visto recientemente disfrutando de un paseo en yate por alta mar en Cádiz. Incluso aparecen juntos en actitud cariñosa en una imagen subida a las redes. Pero Eva es muy clara cuando le preguntamos cuál es su verdadera relación con él: “Es un amigo de toda la vida, no tengo novio, las fotos se tomaron en un yate en el que estábamos navegando con un grupo de amigos. Que no busquen donde no hay…”.

- ¿Pero, está abierta al amor?

- Mire, sinceramente, estoy muy bien sola. Es más, me siento estupendamente así. Esa es la verdad.

Eva González y su amigos Instagram

Su único, y gran amor, ahora mismo, es su hijo Cayetano, que el pasado marzo celebró su quinto cumpleaños. Con él la hemos visto jugar en las playas gaditanas, antes de que el niño se marchara con su padre para pasar las vacaciones, y es entonces cuando Eva retomó sus planes de diversión con sus amigos más incondicionales.

Fue Marisa Martín Blázquez, en “El programa del verano”, quien desveló la identidad de este hombre, dejando la duda de si era o no el nuevo novio de Eva. Es ahora quien ella misma nos aclara su verdadera situación sentimental.