Esto es lo que piensa Fran Rivera de Eva González y de su separación con Cayetano

Fran Rivera fue uno de los invitados de honor en el gran día de Ortega Cano por la inauguración de su museo. El torero no quiso perderse esta cita histórica y acompañó al padre de Gloria Camila en una de las veladas más importantes de su carrera profesional. El marido de Lourdes Montes alabó frente a los medios el increíble papel que había jurado el exmarido de Ana María Aldón en el mundo del toreo e, inevitablemente, también se pronunció sobre la relación que mantiene ahora mismo con su familia y los conflictos que hay entre los hermanos.

Fran Rivera aclaró que con su hermano Cayetano ahora mismo las cosas “están bien” aunque no tenga intención de solucionar sus conflictos con Kiko Rivera, con quien está en guerra. “No tengo ningún interés” respondía tras ser preguntado por una posible reconciliación entre ambos. El hijo de Carmina Ordóñez solo quiere tener en su vida a gente que le haga bien y no que le hagan daño porque cree que no se lo merece. “Cada uno en su vida, en su casa y Dios en la de todos. Con quien no aporte, no merece la pena” decía tajante sobre el asunto.

Cayetano Rivera y Eva González FOTO: Jesus Briones GTRES

También ha terminado pronunciándose sobre su hermano Cayetano y su separación con la presentadora Eva González, con la que asegura tener muy buena relación. “Lo importante es que sean felices. Lo importante, los niños y el respeto. El otro día por mi cumpleaños me llamó y como siempre muy cariñosa. Se ha separado con todo el respeto pensando en lo mejor para los dos y sobre todo para mi sobrino que es lo importante” decía sobre la ruptura. Fran Rivera ha desvelado que, aunque no esté en su mejor momento con su hermano, siempre lo va a tener para lo que necesite.

Seguro que estas bonitas palabras de Fran Rivera han alegrado a Eva González. La presentadora está atravesando por sus horas más bajas desde que se oficializó su separación con el torero y se ha refugiado en el trabajo, en su hijo y en su familia durante estos meses tan complicados.