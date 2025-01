La exabogada de Elisa Mouliaá denuncia los sesgos machistas en el interrogatorio

La batalla judicial que ha iniciado Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón se convirtió irremediablemente en una mediática. Antes de que se fijase una fecha para el juicio ya se habían presentado casi todos los argumentos en los medios de comunicación. Ella acusa al político de un supuesto delito de agresión sexual y él se defiende asegurando que hubo un supuesto consentimiento para las prácticas que se realizaron. Ahora es un juez quien debe determinar a quién creer y cómo subsanar el conflicto de la manera más justa. Sin embargo, la manera en la que ha interrogado a ambas partes ha generado una gran controversia. Son muchas las voces que se han pronunciado, como Mariló Montero criticando el comportamiento de la actriz o Carlota Corredera defendiéndola y criticando al magistrado. El mismo que ha sido señalado ahora, una vez más, por quien iba a representar judicialmente a la demandante, pero el juez se lo impidió al no querer respetar su baja por maternidad y emplazar el proceso unas semanas más tarde.

“¿No sería que usted sí quería algo con ese señor y por eso ahora le denuncia?” o ¿Para qué se sacó el miembro viril? ¿Sabe usted para qué o simplemente se lo sacó?” o “¿Cuánto tiempo duró el tiempo que estuvo chupándole las tetas, tocándole el culo y todo eso?”, son algunas de las polémicas preguntas que realizó el juez de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid, Adolfo Carretero. Ya se le ha abierto un expediente por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero Carla Vall i Durán no está conforme. A través de un vídeo compartido en Instagram, la que iba a ser abogada de Elisa Mouliaá denuncia la filtración de estas declaraciones, además de cómo se llevó a cabo el interrogatorio.

El recurso presentado por el equipo legal de Íñigo Errejón dejó a Carla Vall i Durán sin poder representar a Elisa Mouliaá ante el juez. Adolfo Carretero aceptó el recurso y fijó fecha para el juicio dentro de la baja por maternidad de la abogada, que ahora ha querido romper su silencio y dar su opinión. Tras ser sustituida en la tarea por Alfredo Arrién, le dice a sus seguidores que “me gustaría decir algunas cosas y la primera y principal es que nadie debería haber visto las declaraciones en sede de instrucción”. Mantiene que “cuando se están investigando los hechos, no son públicas”. Y es que recuerda que “la Ley del ‘solo sí es sí’ reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal precisamente para hacer que tuvieran una especial protección esos casos en los que hubiese víctimas de violencia sexual”.

Así fue la declaración de Elisa Mouliaá

Una vez aclarado este primer punto, la abogada que eligió Elisa Mouliaá antes de tener que improvisar ha querido sentenciar a Adolfo Carretero: “No puede ser que un juez pregunte de una forma tan hostil a una víctima sobre los hechos. Los jueces tienen que dejar un espacio lo máximamente posible para que las víctimas narren los hechos”. Algo que considera que no se respetó con la actriz, quien se sintió juzgada con la forma en la que se plantearon las preguntas: “Deben preguntar cuando haya puntos oscuros o cosas que no hayan quedado claras”, pero no tanto los detalles más escabrosos de la supuesta agresión y aquellos más morbosos que no aportarían mayor información. Y es que no es partidaria de esa práctica que considera que “si las víctimas superan interrogatorios hostiles quiere decir que es verdad”.

“Las declaraciones judiciales no están destinadas a machacar a las personas que están declarando, se trata de recabar el máximo de pruebas posibles para saber si podemos ir a juicio o no”, matiza Carla Vall i Durán. Y es que denuncia que, en este caso, “la forma de interrogar del juez incluye un montón de sesgos, un bis machista bastante importante y una concepción en relación a las violencias machistas un tanto anticuada”. Algo que considera que, tristemente, continúa siendo una realidad: “Si bien no es frecuente, tampoco es tan extraño que todavía haya jueces que traten a las víctimas de esta forma tan intolerable y tan hostil. Es el momento de poner un freno a este tipo de conductas en sede judicial para que las víctimas se sientan seguras cuando vayan a declarar”, anima la defensora de Elisa Mouliaá en su batalla contra Íñigo Errejón, ya no en los tribunales, pero sí desde las redes sociales y en privado.