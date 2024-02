La expareja de Carlo Costanzia se rompe en directo: "No sé si sigo enamorada de él”

La noticia sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sacudía a todos cuando se dio a conocer el pasado martes que se iba a publicar una imagen en la que ambos salían besándose. Un momento de intimidad que se ha analizado hasta la saciedad, incluso se ha llegado a insinuar que el hijo de Mar Flores habría podido vender la exclusiva debido a que en la fotografía parecía que este estaba mirando de reojo, como si fuera consciente de que alguien les observaba. Dejando a un lado las especulaciones, este domingo se ha presentado en el programa de “Fiesta” la que fue la pareja anterior de Carlo, Jeimy, que desde que se dio a conocer la sonada portada de la revista “Semana” ha asegurado que “se la han jugado con las fotos, como siempre”.

En un primer momento tanto Alejandra como Carlo se mantienen prudentes y prefieren afirmar que solo se están conociendo; finalmente han reconocido que había algo que estaban iniciando. Un acontecimiento que llegaba de sopetón para la ex del hijo de Mar Flores y que, desde el citado programa, no han dudado en llamar “triángulo amoroso”.

Para la ex pareja de Carlo su ruptura fue muy traumática, pero no podía evitar recordar con cariño su relación: “Yo lo que he visto en él es a un buen hombre pero que se mueve en un mal ambiente que no le deja sanar sus heridas porque para él todo el mundo es su enemigo y eso no lo deja ser la persona que debería ser(...). Cuando lo conocí era un chico triste, intentaba proyectos pero no le salían bien”.

Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia TardeAR

Jeimy estaba en todo momento muy nerviosa, de hecho, cuando mismo se ha sentado en el plató ha reconocido que no podía parar de temblar, pero el momento más sobrecogedor ha sido cuando Emma García le ha preguntado sobre sus sentimientos hacia el hijo de Mar Flores: “No sé si sigo enamorada de él, me ha roto lo que ha hecho. Le eché de mi casa porque estaba viendo que lo nuestro no podía ser, me abrió los ojos darme cuenta de que a él no le importaba lo que yo sintiese, a él solo le importaban las pibas de todas partes y organizar fiestas. No era la primera vez que Carlo me era infiel, se supone que este año estaba conmigo a muerte, que solo era yo, hicimos cosas de relación, me presentó a su padre y a sus amigos, fuimos al Aquopolis…”.

Por el momento la joven se siente destrozada ante el devenir de los acontecimientos y, aunque parece dispuesta a una segunda oportunidad, no cree que las cosas sean tan simples: “Ya no sé qué es lo que él siente por mí, porque teníamos algo bonito y lo hemos estropeado, llegamos incluso a visitar un psicólogo para intentar averiguar qué es lo que estábamos haciendo mal, para saber por qué no funcionaba lo nuestro”, concluye con un relato muy sentido.