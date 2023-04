La faceta más desconocida de Feliciano López en su adiós definitivo al tenis

Feliciano López anunciaba hace unos meses su retirada del mundo del tenis después de toda una vida dedicada a este deporte.

Homenaje a Feliciano López Alejandro García EFE

Su mujer, Sandra Gago, su hijo Darío, sus padres y su hermano no se han querido perder el homenaje que le han concedido en el que ha sido su adiós definitivo en uno de sus torneos favoritos, donde el deportista ha pronunciado unas emotivas palabras para todos ellos: "Mi padre, la persona que puso una raqueta en mis manos cuando tenía 5 años, hemos llegado hasta los 42 y quién sabe lo que nos deparara la vida. Gracias papá por haber puesto esa raqueta en mis manos aquel día... A mi madre, por supuesto, siempre ha sido el pilar fundamental de mi familia aguantando charlas de tenis todos los días, el único tema que se hablaba en casa, gracias mamá, a veces he sido un poco borde, iba a decir, pero creo no es la palabra es despegado, independiente, pero bueno el cariño está ahí ,te agradezco de verdad, de corazón, todo lo que has hecho por mi. Obviamente, a mi hermano que en su día tuvo el sueño de ser tenista, desgraciadamente no pudo ser, pero ha sido un apoyo fundamental en mi carrera y ha estado siempre a mi lado cuando lo he necesitado, muchas gracias también" ha relatado visiblemente emocionado.

Unas declaraciones que han venido acompañadas por toda una declaración de amor hacia su actual mujer, Sandra Gago: "A mi mujer, que me ha acompañado en esta última etapa en mi carrera deportiva... Ella ha sido mi mejor compañera... Me conformo con que sea la mitad de bonito de todo lo que nos ha pasado hasta ahora", desliza.

Homenaje a Feliciano López Alejandro García EFE

Para finalizar, Feliciano López ha confesado que le encantaría que su hijo siga sus pasos en el mundo del tenis: "Y que este enano que está aquí ojalá le veamos algún día jugar en esta pista", ha concluido con una gran ovación por parte de todos los asistentes.