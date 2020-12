El guiño de Feliciano López al hijo que espera junto a Sandra Gago

Feliciano López aprovecha el parón en las competiciones deportivas para cuidar de su esposa, la modelo Sandra Gago que se encuentra ya en la recta final del embarazo. La pareja se encuentra pasando unos días en la playa. “Diciembre+mar”, ha escrito la modelo.

El tenista y la modelo se conocieron en París y se casaron el 20 de septiembre de 2019, en una romántica boda que celebraron en Marbella. Nunca ocultaron su deseo de ser padres y por eso la noticia del embarazo fue acogida con entusiasmo, y no dudaron en hacer partícipes de la noticia a todos sus seguidores en Instagram.

El tenista tiene tantas ganas de tener en brazos al pequeño Darío que este sábado, disfrutando de un partido de golf, ha querido hacerle un pequeño guiño jugando con una bola de golf con el nombre del bebé serigrafiado en dorado. “Already looking after you (ya cuidando de ti)”, ha escrito el deportista junto a la foto.