Feliciano López: “Me espera una época muy bonita”

Tras más de 20 años de carrera, 15 títulos ATP y una exitosa trayectoria a su espalda, el tenista Feliciano López ya piensa en su retirada. No será una marcha inmediata, pero el deportista tiene claro que se despedirá de las pistas más pronto que tarde. «Estoy ya terminando… Seguramente, el año que viene jugaré mis últimos torneos para despedirme. Luego, no tengo ni idea de cómo va a ser, no he definido nada en mi cabeza, pero bueno, ya tengo 41 años y he tenido la suerte de poder alargar mucho mi carrera», confiesa. Aunque reconoce que no tiene planes concretos acerca de su futuro laboral, está seguro de que se mantendrá ligado a una raqueta de por vida: «Mi vida es el tenis. Seguiré trabajando como director del Mutua Madrid Open, donde empecé hace cuatro años. Para mí, es algo muy especial. Además, en la ciudad en la que vivo. El año que viene seguirá creciendo y será un torneo de casi quince días, con un proyecto muy bonito, con un estadio nuevo. Este torneo es algo nuevo, en lo que tengo muchas ilusiones puestas y, además, hay muchas cosas ligadas al mundo del tenis que pueden surgir».

Afronta esta nueva etapa con ilusión, aunque es consciente de los retos personales y emocionales que le supondrá decir adiós a las pistas. «El momento va a llegar, tarde o temprano. Es verdad que otros muchos compañeros deportistas han sufrido después de la retirada, porque tu cabeza ha estado enfocada toda la vida en una sola cosa y cuesta encontrar algo en la vida que te aporte las mismas sensaciones y experiencias que te ha aportado, en este caso, el tenis», reflexiona. De hecho, tiene claro que, tras su marcha, «nada va a ser como el tenis. Nada me va a aportar esas sensaciones como una pista llena de gente… Todo eso me lo llevaré para siempre, y todo lo que venga también serán cosas bonitas».

Entre esas «cosas muy bonitas», destaca su familia. El 20 de septiembre de 2019, contrajo matrimonio con Sandra Gago, y poco más de un año después, celebraron la llegada de su primer hijo, Darío. Aunque uno de los principales objetivos del tenista tras su retirada es pasar más tiempo con el pequeño, reconoce orgulloso que su primogénito le ha acompañado en casi todas sus aventuras profesionales: «Mi pequeñajo ha estado viajando por el mundo con nosotros desde que nació. Era la única forma de poder verle todo lo que me gustaría y así ha sido. Con dos años fue a México, y desde ese viaje hasta hoy ha viajado mucho con nosotros. Ahora es una etapa distinta. Seguiremos viajando, pero menos, y podré estar más tiempo con él».

Feliciano López y Sandra Gago en el Masters Series Madrid / Foto: Gtres / Vídeo: Ep

Más allá de su familia, Feliciano López también quiere aprovechar el tiempo libre que le aportará su retirada para llevar a cabo todo aquello que un día tuvo que apartar para centrarse en el tenis: «Quiero disfrutar de otras cosas, de tener más tiempo para estar con mis amigos… Estar más tiempo en casa. Han sido más de 20 años viajando por el mundo y ahora me espera una época diferente, más tranquila, pero muy bonita también». Aun así, asegura que no dejará de ver mundo, aunque de una forma diferente, más pausada y sosegada: «Seguiré viajando porque hay un montón de cosas que me he perdido o no he podido hacer por estar jugando al tenis, entonces, todos esos planes que surjan, ahí estaré el primero. Me apetece viajar mucho, esquiar, visitar bodegas…».

«Rafa está feliz»

El 8 de octubre, LA RAZÓN anunció en primicia que Mery Perelló y Rafa Nadal habían sido padres de su primer hijo. El embarazo estuvo protegido por un hermetismo absoluto, aunque la pareja no logró evitar que se dieran a conocer los problemas de salud que la madre sufrió durante la gestación. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el tenista celebra que tanto su esposa como su primogénito se encuentran de maravilla.

López tuvo la oportunidad de hablar con su compañero tras el nacimiento, y aunque no ha compartido muchos detalles sobre la conversación, deja intuir que el campeón del mundo atraviesa la etapa más feliz de su vida: «Cuando eres padre no tienes mucho tiempo para coger el teléfono, ni ver a tus amigos. Obviamente le felicité y al cabo de los días tuve la suerte de charlar un poco con él. Como cualquier padre, Rafa está feliz».