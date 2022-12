Feliciano López, sobre la última hora de Alba Carrillo: “Es surrealista”

Alba Carrillo y Jorge Pérez siguen siendo la comidilla de Telecinco a raíz de su polémico affaire en la fiesta de Navidad de la productora en la que ambos trabajan. Ante esta situación, son muchos los que se preguntan qué opinión mantendrá Feliciano López, ex de la modelo, sobre toda esta controversia, y lo cierto es que el tenista se ha mostrado muy parco en palabras. Deja claro que no quiere volver a saber de la tertuliana, pero la prensa no se rinde...

Así las cosas, después de que en “Sálvame” se revelase que Alba Carrillo podría estar pensando en dejar su trabajo en televisión por las presiones que está recibiendo, algunos reporteros han aprovechado su encuentro con Feliciano López para preguntarle por esta última hora.

El tenista Feliciano López y la modelo Alba Carrillo cuando eran pareja

El tenista, que ha apadrinado con su compañero David Ferrer el proyecto solidario “Un juego. Un juguete”, se ha mostrado atónito ante las cuestiones de la prensa, demostrando una vez más que no quiere saber nada de Alba Carrillo ni de su polémica con Jorge Pérez. No daba crédito a lo que estaba viviendo y no dudaba en expresarlo ante las cámaras: “¿Yo? ¡En serio, tío! ¿De verdad has venido aquí a preguntarme esto? Dime la verdad ¿te han mandado aquí para preguntarme esto? ¿En serio?”, ha exclamado.

A su lado, sin poder contener la risa, se encontraba David Ferrer, que intentaba mediar y ha echado un cable a la prensa, recordándole que solo hace su trabajo. Aun así, Feliciano López, sin salir de su asombro, confesaba que este momento era lo último que esperaba vivir en el día: “Puede ser. Es lo último que me esperaba aquí esperando el coche. Es surrealista. Perdona, buenas noches”.