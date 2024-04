La Feria de Sevilla se despide entre rostros conocidos: María del Monte, Cayetano de Irujo, Victoria Federica y muchos más

La Feria de Sevilla es uno de los eventos que atrae a un gran número de rostros conocidos de nuestro país. Del 14 al 20 de abril la ciudad se llena con las típicas casetas y los trajes tradicionales de esta semana. Como cada año uno de los planes más populares son las corridas de toros y este sábado, para dar por finalizada la Feria, no iba a ser menos. De este modo los toreros Juan Ortega, Pablo Aguado y Roca Rey han sido los encargados de proporcionar un espectáculo a la altura de la fecha.

En la cita que tuvo lugar el sábado por la tarde se pudo ver a algunos de los rostros más conocidos y que tanto han dado que hablar en la última semana.

El clan de la Casa de Alba ha considerado desde siempre esta semana como un compromiso imprescindible en su agenda. A lo largo de estos días Eugenia Martínez de Irujo ha deslumbrado a sus seguidores de “Instagram” con atrevidos conjuntos que la han llevado a destacar. Sin embargo, el protagonismo recayó este sábado en Cayetano Martínez de Irujo, que no perdió detalle de la faena que marcaba el fin de la semana de la Feria de Abril.

Otro de los rostros que más ha llamado la atención ha sido el de Victoria Federica de Marichalar. Es sabido por todos que la hija de la Infanta Elena es una gran aficionada y tiene una estrecha relación con el torero Roca Rey, quien fue uno de los protagonistas de la tarde. Además, se pudo apreciar un momento en el que la prima de la Princesa Leonor saludaba efusivamente a Juan del Val. El escritor y colaborador televisivo formará parte del jurado en “El Desafío”, programa en el que Victoria participará en su nueva edición.

María del Monte y su mujer Inmaculada Casal también han recibido las miradas de buena parte de los asistentes. La cantante no está pasando por su mejor momento personal desde que se arrestó a su sobrino por ser el presunto “autor intelectual” del robo que tuvo lugar en la casa de María del Monte. Poco a poco recuperan el buen humor y durante esta semana se les ha podido ver disfrutando de amistades y dejando a un lado los problemas. Sin embargo, durante su estancia en la plaza de toros se mostraban un tanto preocupadas.

Quienes tampoco se han querido perder este espectáculo han sido la diseñadora Aurora Gaviño y María Ángeles Grajal. Las dos se han mostrado muy cercanas y han llegado a la plaza de toros juntas. La viuda de Jaime Ostos está viviendo momentos muy delicados debido a batallas familiares por la herencia del que fue diestro. Sin embargo, no ha querido perderse esta semana tan importante para ella y el que fue su marido: “Siempre veníamos diez días. Hacíamos preferia y luego feria”, dijo hace unos días cuando comenzó la feria. Y es que para la doctora no están siendo las cosas fáciles. María Ángeles había decidido asistir a Sevilla como “terapia para animarme”, pero la situación la habría superado: “He llorado en la caseta hace un rato mientras comía porque me vienen recuerdos de Jaime (...) Yo estaba acostumbrada a que mi marido me ayudara a vestirme y esta mañana he tenido que pedir ayuda a las trabajadoras del hotel”. Por suerte, este domingo parece mucho más animada, puede que sea por la compañía, pero se la ha visto animada conversando y paseando alegremente con Aurora Gaviño.