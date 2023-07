Fran Antón, el novio de Kiko Hernández, rompe su silencio y se defiende de las críticas

Ya han pasado varios meses desde que Fran Antón se dio a conocer entre la opinión pública. Primero, ganó popularidad como uno de los más íntimos amigos de Kiko Hernández, antiguo colaborador de “Sálvame”, pero después fue el propio tertuliano quien reveló que entre ellos hay más que amistad y que van a pasar por el altar para sellar su amor. Desde entonces, las muestras de cariño se han sucedido en sus respectivas redes sociales, y hay quien ve en el actor la intención de ganar fama y popularidad gracias a su romance.

“El novio escondido, el que no quiere fama… Ay Fran Antón, que estáis muy bonitos los dos loros”, ha comentado una de las usuarias de Instagram junto a una fotografía que el actor ha compartido en su perfil. Aunque el artista suele mantenerse al margen y nunca se ha pronunciado ante la opinión pública sobre su romance o para defenderse de las críticas, en esta ocasión no ha podido evitar responder a la mujer y dejar claro que tiene una carrera profesional más allá de su relación con Kiko Hernández: “Señora, con mi cuenta hago lo que me sale de los... No sé si usted sabe que soy actor y director, y ese es mi trabajo. Usted cómprese una vida y deje de meterse en perfiles que no le interesan porque es patético”.

Como se ha comentado anteriormente, desde que reconocieron públicamente que son pareja, ni Kiko ni Fran han escatimado en muestras de cariño. Recién llegado de Estados Unidos, hasta donde viajó para grabar con otros compañeros de “Sálvame” un nuevo proyecto para Netflix, Hernández dedicó un emotivo mensaje al que ya denomina como el hombre de su vida: “Después de muchos días muy duros trabajando con un equipazo, regreso a Madrid y me espera el amor de mi vida… Gracias por hacerme feliz una vez más, te amo”. Unas bonitas palabras a las que Antón respondió: “Sabes que por ti subo a la luna, te quiero”.