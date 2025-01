Frank Cuesta inicia un tratamiento alternativo para su cáncer en la sangre

Frank Cuesta ha comenzado el año de manera muy convulsa. Lo hizo con una redada de la policía en su santuario de Tailandia, que acudía alertada por una denuncia anónima. Él mismo la grabó en vídeo y mostró en directo por miedo a que fuese a más. Son muchos los enemigos que se ha granjeado a lo largo de los años que ha estado en el país asiático, donde asegura que jamás será considerado un igual, pues siempre es visto como un extranjero. Así de descontento se mostró al sufrir lo que vivió como una declaración de guerra que, por supuesto, prometía que tendría respuesta. Pero cuando sucedía todo esto, en la mente del herpetólogo estaba el inicio de un nuevo tratamiento para conseguir presentar batalla al cáncer en la sangre que padece. Uno alternativo y del que acaba de hablar con la ilusión puesta en que esta vez sí tenga éxito.

Frank Cuesta durante su día a día en el santuario YouTube Frank Cuesta

El naturalista que triunfó en televisión lleva más de veinte años con un diagnóstico de cáncer de sangre. Ha probado ya numerosos tratamientos, pero no ha llegado nunca a recuperar la salud y de nuevo se le presenta una nueva batalla. A través de un vídeo, ha querido expresar cómo afronta esta nueva oportunidad de vencer a la enfermedad: “Llegó un día especial para mí. Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento. Sabéis que yo tengo una especie de enfermedad ahí metida dentro desde hace muchos años y estoy haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro años. Hoy comienza de nuevo, todos los eneros me tienen que meter un mollo por la médula y hacer cosas”, comparte con ilusión y esperanza.

La enfermedad que padece Frank Cuesta es un tipo de leucemia, una forma agresiva de cáncer que afecta a la sangre y la médula ósea. Su afección conlleva un anómalo creciendo de las células óseas, implicadas en la producción de células sanguíneas. El tratamiento le ayuda a mantener controlada la enfermedad y frenar su avance, aunque no se trate de un remedio definitivo como tal. Así, continúa detallando mientras pasea por su santuario y mostrando los animales que ha rescatado y protege: “Por eso he estado en plan engorde, he estado engordando, porque sé que voy a bajar de peso. Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando nada malo, es para mantenerme. A veces, hay que pasarlas putas durante un tiempo para estar mejor”, anunciaba a sus seguidores para evitar que se preocupen cuando su aspecto desmejore.

Frank Cuesta en uno de sus vídeos recientes Youtube

Pero hay Frank Cuesta para largo. Así lo quiere dejar bien claro a todos, pues no solo pretende salir reforzado del bache de salud que le espera al iniciar el tratamiento. También tiene en mente muchos planes para sacar el mejor partido a su santuario y dar más oportunidades a los animales a tener una vida tras ser rescatados de actividades ilegales. “Quiero hacer muchas cosas mientras esté en este mundo, que nunca sabemos si vamos a estar mucho tiempo o poco y hay que aprovechar y hacer cosas positivas. Hay mucha mierda todos los días en este mundo y no merece la pena estar enfadado, ni cabreado, ni con problemas absurdos”, aconseja él, tras tener muchas adversidades y haber pasado un 2024 muy difícil por culpa de su mujer, quien puso en jaque su santuario por dinero. Sumado a los enemigos que tratan de echarle del país, las autoridades que no le pierden ojo y los problemas de salud que arrastra. Siempre encuentra una razón para seguir optimista.