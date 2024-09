Gabriela Guillén sorprende con su nueva imagen tras una operación estética: "Estoy hinchada"

Gabriela Guillén ha sucumbido a los retoques estéticos. Aunque asegura que es la primera vez que pasa por “chapa y pintura”, confiesa que lleva tiempo pensando en ponerse en las manos expertas de un cirujano plástico para corregir un aspecto de su imagen con el que no estaba del todo contenta.

La madre del último hijo de Bertín Osborne se ha sometido a una bichectomía, una pequeña intervención que consiste en eliminar las bolas de Bichat del rostro, unas pequeñas acumulaciones de grasa cerca de los carrillos. Se pretende así afinar y dar forma al rostro, resaltando los pómulos y consiguiendo unas facciones más marcadas.

“Estoy hinchada, no puedo ni hablar, tengo la anestesia, me habéis pillado ahora mismo al salir que estoy hasta mareada”, indica a los reporteros que han dado con ella en la puerta de la clínica, minutos después de someterse a la cirugía.

Recalcando una vez más que “es la primera vez que me hago algo en la cara”, deja claro que “los labios son míos” y que la bichectomía es algo en lo que llevaba un tiempo pensando: “Era una cosa que tenía ahí pendiente porque tengo la cara muy fina, hay muchas fotos que me veo la cara muy plana, tenía ese complejo y nada, me he animado a hacerlo por fin. No soy de hacerme nada, no llevo bótox, no llevo absolutamente nada. Nunca me he hecho nada, estoy conforme como estoy. Ahora, mira, me he animado a esto. Cuando se entere mi madre, me va a matar”.

Precisamente, Guillén se encuentra inmersa en la apertura de su propio centro estético, una nueva aventura empresarial con la que está muy emocionada: “Estamos abriendo un centro de estética, os enteraréis todos dentro de nada. Y nada, estoy trabajando mucho en ello. Más a nivel interno. Pero sí, estoy muy contenta y también estresada porque son muchas cosas. Una empresa lleva muchas cosas. Es un centro de tratamientos estéticos que con una socia vamos a abrir en el barrio de Salamanca. Lo quiero inaugurar en octubre aunque me toca hacerlo todo sola”.

Las cosas parecen ir bien a Gabriela Guillén también en lo que respecta a su relación con Bertín Osborne. El empresario por fin ha reconocido al hijo que tienen en común e incluso lo ha conocido, tal y como se dio a conocer esta misma semana. De hecho, la paraguaya no descarta ahora que el presentador sea uno de los invitados a la inauguración de su clínica estética: “Él está enterado de que lo voy a abrir, hay una relación cordial”.