Gema López, muy crítica con Terelu Campos por su actitud tras la muerte Caritina Goyanes: "No eres la viuda"

Terelu Campos ha vuelto a sacar su peor cara ante las cámaras tras la muerte de Caritina Goyanes. La madre de Alejandra Rubio fue preguntada por la delicada situación que atraviesa la familia y, a diferencia que todos los allegados de la cocinera, estalló con los reporteros, actitud que ha llamado mucho la atención y por la que ha sido muy criticada. "Os imagináis cómo puede estar su madre. ¿Qué hay que decir? ¿Que es un horror? Lo que todos sabemos, ¿ no? Que a cualquiera nos pase algo así", declaró Terelu, de muy malas formas.

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho de esperar y Gema López no ha dudado en cargar duramente contra la que fue su compañera en "Sálvame" en "Espejo Público". "Desde que fallece Caritina, con el máximo respeto todos han intentado hablar con las personas más cercanas. La familia, los íntimos amigos o Isabel Preysler, que es una persona súper cercana a ellos, o Lolita que estaba rota, han sabido estar a la altura de las circunstancias. Han contestado a mis compañeros y no han perdido el respeto ni un momento. Ahora nos encontramos con esta salida de pata de Terelu Campos", ha comenzado diciendo la periodista, sin entender muy bien la actitud de la hermana de Carmen Borrego ante las cámaras.

Terelu Campos llegando a la capilla ardiente de Caritina Goyanes en el tanatorio de Tres Cantos GTRES

"En este caso no eres la viuda, tampoco la hija afligida. Has sido la única de todas las personas a las que hemos preguntado que ha dado una mala contestación. Háztelo mirar porque luego te quejas de las críticas. Cari Lapique teniendo las cámaras al lado no ha dicho ni pizca", ha sentenciado Gema López con dureza.

Terelu Campos, en el tanatorio

La hija de María Teresa Campos ha sido una de las numerosas caras conocidas que ha asistido a la capilla ardiente de Caritina Goyanes en el tanatorio de Tres Cantos de Madrid. Los restos mortales de la hija de Cari Lapique fueron trasladados ayer desde Málaga a la capital, donde ha tenido una segunda misa funeral antes de ser enterrada en el panteón de la familia Lapique en el cementerio de San Isidro de Madrid.