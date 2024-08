La emotiva carta de Terelu Campos a Carlos Ferrando y el dolor de una foto irrepetible

La muerte de Carlos Ferrando, totalmente inesperado, ha dejado a su familia y amigos con el corazón sobrecogido. Nadie podía imaginar que este miércoles se anunciase que el periodista perdía la vida a los 76 años de edad. Un rostro habitual de los programas de televisión, especialmente en los espacios sobre crónica social, que le convirtieron en un miembro más de la familia en muchos hogares, a través de la pequeña pantalla. Pero él mismo supo atesorar una familia paralela en sus compañeros de profesión, aquellos con los que ha compartido tantas horas ejerciendo la profesión tanto dentro como fuera de las cámaras. Entre ellas, Terelu Campos, con la que ha compartido muchas horas a lo largo de su carrera en diversos programas, siendo uno de los colaboradores estrella de su madre, María Teresa Campos, además de íntimo amigo. Es por eso que su despedida ha sido dolorosa, como así ha mostrado la presentadora a través de una carta que ha emocionado a propios y extraños.

Carlos Ferrando, en una imagen de archivo de 2022 GTRES

Poco o nada se sabe de las circunstancias que han rodeado a la muerte de Carlos Ferrando. Desde su círculo más cercano han mantenido el motivo de su fallecimiento en secreto, aunque apuntando que llevaba un tiempo arrastrando problemas de salud. Como la hernia que padecía y que se negaba a tratar quirúrgicamente por miedo al quirófano, pero que, según cuentan a ‘Libertad Digital’: “Se resistió durante décadas por el miedo tan grande que tenía. Finalmente se decidió y se operó”. Eso sí, no se detalla si esto explicaría su marcha, que tanto vacío ha dejado entre sus seres queridos. Muchos de ellos han querido rememorar los tiempos que han pasado juntos en las redes sociales a modo de homenaje. Entre ellas Terelu Campos, que consideraba al mítico periodista como parte de su círculo más íntimo por el amor que le tenía su madre y por tantos recuerdos generados a lo largo de los años.

“Hace pocos minutos me he enterado del fallecimiento del periodista Carlos Ferrando. Me quedo en shock porque ha sido algo inesperado. Tuve la oportunidad de trabajar con Ferrando en muchos programas que dirigía y presentaba mi madre, como en el de esta foto, ¡Qué tiempo tan feliz!”, destacaba la hija de María Teresa, que elegía una foto de su madre junto al desaparecido periodista y otra de las duras pérdidas del papel cuché patrio de los últimos años: Jesús Mariñas. Además de otros compañeros del espacio de fin de semana de Telecinco como Marisa Martín Blázquez, Tony Aguilar o Antonio Rossi. De ahí que a su hija le entre nostalgia al echar la mirada atrás y confirmar que los tiempos pasados fueron mejores. Al menos sí no tan dolorosos.

“Pues sí, qué tiempo tan feliz, porque en esta imagen ya hay tres grandes ausencias. Primero la de Mariñas, después la de mi madre y ahora tú, Carlos. Sin duda la prensa del corazón de este país no hubiera sido lo mismo sin ti, querido Carlos. DEP”, le dedicaba con especial cariño Terelu Campos, compañera de profesión y amiga en la intimidad. Y es que su pérdida añade dolor al duro momento que le toca atravesar el mes que viene, cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de su madre, el próximo 5 de septiembre. Un duelo que afronta unida a su hermana, Carlos Borrego, además de con la ilusión de que en breve Alejandra Rubio le hará abuela primeriza. Un hecho que al principio no le hizo mucha gracia, que después de asimilar ha terminado aceptando y ver crecer sus ilusiones, pero también le provoca cierta nostalgia al pensar que podría haber disfrutado también este momento con su madre y su troupe, que acaba de perder un nuevo miembro destacado con Carlos Ferrando.