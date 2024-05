Gisela enseña a su bebé: "Es un muñeco"

El pasado mes de marzo Gisela cumplía el sueño de ser madre. A los 45 años daba a luz a Indiana y no ha sido hasta ahora que hemos podido verle la carita. Llena de orgullo, la artista ha publicado una imagen en su perfil de Instagram. "My views… las mejores vistas del mundo… in Love…", son las palabras que acompañan la imagen del pequeño durmiendo. No tuvo un embarazo fácil la ex concursante de Operación Triunfo, y el bebé nacía mediante cesárea tras un proceso "muy largo, muy duro y muy difícil", como ella misma definió, para ser mamá. Setenta y dos horas después de dar a luz, la cantante era también operada de las piedras en el riñón que tantos problemas la dieron durante la gestación.

Ahora por fin puede disfrutar junto a su pareja, José Ángel Ortega, de su hijo recién nacido que ya tiene algo más de un mes de vida.

Tras la publicación de la imagen no han tardado en llegar las reacciones. La mayoría de sus fans coinciden en señalar que "¡es un muñeco".

Largo proceso

La cantante contaba que llevaba queriendo ser mamá aproximadamente cinco años, en los que lo intentó de manera natural pero sufrió dos abortos. José Ángel y ella comenzaron entonces un proceso de fecundación "in vitro" que coincidió con el año de la pandemia del Covid-19. Tras la feliz noticia de que estaba embarazada, vino el primer susto por un "desprendimiento del saco gestacional" que la obligó a guardar reposo absoluto prácticamente dos meses.