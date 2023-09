Guerra abierta entre Ana María Aldón y su hija Gema por culpa de Eladio, futuro marido de la ex de Ortega Cano

Choque familiar, discrepancia entre madre e hija, desacuerdo total. Y Eladio en medio de la polémica entre su novia, Ana María Aldón, y la hija de esta, Gema, porque esta última no ve bien que su progenitora se case tan pronto con su actual pareja.

Sabemos que las dos han tenido una larga conversación al respecto y que Gema ha dejado muy claro que no es partidaria de una boda tan cercana. Recordemos que Eladio y Ana tienen previsto unirse en matrimonio, casi con toda seguridad, antes de finales de este año, cuando apenas llevan seis meses de relación sentimental.

Y es que la hija de la sanluqueña transmite de esta forma el sentir de los Aldón, sorprendidos ante el anuncio de un enlace que nadie se esperaba tan temprano. Y que no entienden…

Para ellos, Eladio es prácticamente un desconocido, le han visto una vez y punto, y prefieren que Ana espere un poco antes de casarse, que conozca mejor a ese hombre que la tiene tan enamorada, no sea que vaya a equivocarse por una precipitación “innecesaria”.

Ana María Aldón reaparece junto a Eladio tras anunciar su compromiso y habla alto y claro: "Yo también tengo para todos" EUROPAPRESS

Gema ha resumido su opinión en unas declaraciones al programa “Socialité”, que definen claramente su oposición: “mi madre se está equivocando y no me hace gracia. Le digo que espere, que no se case todavía. Que es muy pronto. Casarse es un paso muy importante. Y mi hermano José María no va a entender que nuestra madre estuviera hace nueve meses con su padre y se vaya a casar tan pronto con otra persona”.