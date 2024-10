Las hermanas Hurtado: "No estamos retiradas, las artistas no se jubilan nunca"

A sus setenta y siete años, Teresa y Fernanda, las populares hermanas Hurtado, inician una nueva etapa profesional como colaboradoras del programa “Y ahora Sonsoles”. Su humor, ingenio y capacidad de improvisación son sus mejores armas en una mes camilla de lo más divertida. “La vuelta a la televisión es maravillosa, no nos esperábamos la llamada de Sonsoles, y nos sentimos muy felices, porque es un medio en el que nos desenvolvemos muy bien. Y queremos dejar claro que no estamos retiradas, porque las artistas no se jubilan nunca. Nos encanta transmitir a la gente que a nuestra edad se puede trabajar, tener humor, ser felices y positivos. Que Sonsoles haya pensado en nosotras es un verdadero regalo”.

- Y se atreven a comentar cualquier tema.



- Somos muy polifacéticas, hablamos de lo que haga falta, estamos abiertas a todos los temas.



- Incluso la gastronomía.



- Es que somos muy buenas cocineras, nos movemos muy bien entre fogones. Y estamos preparadas para elaborar cualquier plato. Pero, a decir verdad, la mejor cocinera era nuestra madre.



- ¿Siguen pintando?



- Claro. Este año no hemos expuesto nuestros cuadros, pero cada día están más cotizados, esa es una faceta en la que nos desenvolvemos muy bien. Nuestras obras son una mezcla de surrealismo, collage y arte kitsch.



- ¿El humor es su tarjeta de presentación?



- No lo perdemos nunca. Es la mejor tarjeta de visita.



- ¿Alguna de las dos “manda” sobre la otra?



- Para nada. Todo lo hacemos por consenso. Nos respetamos muchísimo y lo decidimos conjuntamente. No nos mandamos, opinamos. Con cariño y respeto. Y si no estamos de acuerdo, no lo estamos ninguna de las dos.



- ¿Cuál tiene más carácter?



- Las dos tenemos mucho carácter. Bueno, más que carácter es ingenio.



- Nunca se les ha conocido un novio…



- Pues hemos tenido algunos, pero los escondimos muy bien. Y ahora no nos hace falta una pareja, para pareja la que formamos nosotras. Vivimos muy felices juntas. Siempre unidas.