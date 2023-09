Las hijas de María Teresa Campos dieron el visto bueno a la entrada de Gustavo a GH VIP... pero con condiciones

Cuando se enteraron de que Gustavo Guillermo, chofer y mano derecha de María Teresa Campos, tenía decidido concursar en GH VIP, Terelu y Carmen, las hijas de la fallecida comunicadora tuvieron una reunión con el que ellas consideran casi un hermano.

En esa cita le dieron el visto bueno a que entrara en la casa de Guadalix de la Sierra, pero bajo algunas condiciones, la más importante, que se abstenga de contar intimidades de su madre y, sobre todo, de la relación de Teresa con el humorista Edmundo "Bigote" Arrocet, el hombre que hizo tanto daño a la matriarca con su huida inesperada y su abandono a la periodista.

Gustavo, chófer de María Teresa Campos Gtres

Y que ha sido incapaz de darle un último adiós en España. Se encuentra, dicen, en Sudamérica, y no habría sido bien recibido en el tanatorio por el entorno de la fallecida, que no le perdonan el daño que le hizo.Gustavo ya ha dejado muy claro que su jefa, prácticamente una segunda madre para el, le animó a que aceptara la oferta para participar en el programa. En su último año de vida, Teresa apenas salía de su casa, afectada por una enfermedad cognitiva que iba en aumento, por lo que ya no necesitaba los servicios como chofer del hoy concursante de GH VIP, pero si que le mantuvo a su servicio para que le acompañara en tan duros momentos. Hasta el final, Gus, como le conocen los íntimos, siguió siendo el apoyo fiel e incondicional de la icónica presentadora, siempre a su lado, en los buenos y los malos momentos.