Los secretos de María Teresa Campos, en manos de Bigote Arrocet

Tras mantener una relación de casi seis años con María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre, y no romper con demasiada cordialidad, el humorista chileno Bigote Arrocet ha escrito una carta a 20 minutos en el que recuerda algunos de los momentos que vivió con la comunicadora.

«Quiero desfogar mi corazón desenvueltamente y poder expresar las cosas más bonitas y destacables que voy atesorar durante los cinco años y siete meses que viví con Teresita, su nombre verdadero. Con ella compartí amor, viajes, comidas, secretos y confesiones mutuas», comienza. "Quiero destacar el amor al trabajo, la inteligencia, la facilidad de palabra y el carácter fuerte que tenía María Teresa a veces... Su capacidad de moverse en las artes de las falsedades de ciertos seres humanos. Sus secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestra edad no estábamos para explicarnos mentiras», continúa.

"Trató a mi familia con amor y dulzura infinita, quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido. Creo que, de todos, el que más la conoció después de mí, fue Gustavo. Guardaré los recuerdos bonitos de la Morita hasta el día que me despedí de ella y no por un WhatsApp como muchos dicen", termina su carta Arrocet.

Al enterarse de su fallecimiento, Edmundo Arrocet tuvo una polémica intervención en "Espejo Público". "Me ha llamado esta mañana mi representante y me ha dicho que Teresita ya no estaba con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses, así que no estaba al tanto de que estaba mal", desvelaba el cómico.

Sobre si se pondría en contacto con la familia de María Teresa Campos, Bigote fue claro: "Le escribiré a sus hijas. Yo estoy con un poco de sentimiento con ellas. No creo que se han portado bien conmigo... En fin, es muy largo todo". Su intervención acababa con un máximo pico de tensión cuando el cómico dijo que no le pediría perdón a María Teresa Campos después de todo lo ocurrido con ella: "La que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí. Y no yo a ella porque nunca fue verdad nada de eso". En mi recuerdo siempre la tengo con mucho cariño, que fue lo que teníamos. Tengo buenas vibraciones", declaró.

