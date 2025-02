La imperdonable traición de Raquel Bollo a Anabel Pantoja en directo

“Atención: ¡bomba! ¿Todos los amigos que han ido a Canarias son amigos de Anabel Pantoja?”, comenzaba Kiko Hernández a preguntarse en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Traía consigo una exclusiva, una bomba de las suyas. De esas que hacen tambalear los cimientos de los protagonistas. En este caso, la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, quienes habrían sido supuestamente traicionados por una persona que creían de su entera confianza. La señalada es Raquel Bollo, aunque antes de desvelarse su nombre se han dado muchos rodeos. “Hay una persona que ha caído en la trampa y ha puesto a parir a Anabel. Voluntaria o involuntariamente, pero la ha puesto a parir. Y con una cosa con la que nunca se tiene que jugar: con el trabajo, con su dinero. Hay una persona que le ha metido directamente en el bolsillo a Anabel Pantoja, lucrándose”, perfila a la que fuese colaboradora de ‘Sálvame’ junto a la sobrinísima. “Eran íntimas, pero ahora se le ha ido la lengua”, subraya.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

Kiko Hernández se mete en el papel y exagera un poco. Parte de su encanto. Asegura que lo que ha hecho Raquel Bollo con Anabel Pantoja es comparable con “ir a tu banco y cogerte dinero de la cuenta sin pedirte permiso” o como si le quitase la presentación del programa a María Patiño. Todos los colaboradores están en shock mientras le escuchan. “La señora Raquel Bollo acaba de decir por esa boquita que le ha dado Dios que Anabel Pantoja está perdiendo mucho dinero, porque las campañas publicitarias de Instagram ya no la quieren. Está en un momento muy delicado, está siendo investigada, y las campañas han decidido parar y no quieren promocionar más a Anabel Pantoja. Esto es así, pero que lo diga una amiga… que lo promocione una amiga. ¿Tú lo ves normal?”, se pregunta el colaborador, señalando que su homóloga dijo eso en el plató de ‘TardeAR’, lo que iría en contra de los intereses de su amiga.

Raquel Bollo regresa a televisión como colaboradora de 'TardeAR' Mediaset

Ponen sobre la mesa que el dinero que habría perdido Anabel Pantoja como influencer por este asunto serían unos 60.000 euros. Lo que recrimina Kiko Hernández a Raquel Bollo es el hecho de poner de relieve este revés económico sobre la mesa mediática. Si bien es cierto que esto ya se había comentado con anterioridad y que sea una realidad en sí misma, pues las firmas no quieren verse involucradas en un proceso judicial como este, no considera elegante que sea precisamente su amiga quien lo lleve a los platós. Belén Esteban dice no saber nada, que no había escuchado esta valoración por parte de la que fuese su compañera de ‘Sálvame’, pero no duda en mojarse y sentenciar que “no me parece nada bien que haga eso”. Kiko lo tiene claro: "Esta señora con tal de llenar la buchaca es capaz de vender a todos sus amigos".