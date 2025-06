El informe toxicológico de Paloma Lago “no es excluyente”, según el psiquiatra forense José Carlos Fuentes

Lo que pasó en la casa de Paloma Lago el 27 de diciembre de 2024 sigue siendo motivo de análisis en los tribunales y los medios de comunicación. Se investiga qué sucedió y que la presentadora enmarca en un presunto delito de agresión sexual. El acusado, Alfonso Villares, subraya su inocencia, mientras que se van acumulando pruebas a favor o en contra de sus respectivos testimonios. Uno de los más relevantes es el informe toxicológico que se le practicó a la modelo horas después de despertar “desnuda y desorientada” en su domicilio de Ferrol, tras haber pasado la noche con el político.

Se habló de una posible “sumisión química”, pero las primeras pruebas han descartado tal posibilidad. Una resolución que animan al ex conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia a seguir en su defensa, mientras que se alerta de que este informe toxicológico no sería excluyente. Unas pruebas que se le realizaron 12 horas después de haber despertado en tal maltrecho estado y creyendo que había sido víctima de un supuesto delito sexual por parte de quien fuese su pareja, ahora su enemigo en los tribunales gallegos.

El informe toxicológico no es excluyente

Este miércoles, desde ‘el programa de Ana Rosa’ de Telecinco se desvelaba el resultado del informe toxicológico, el cual sería negativo. No estaría probada la sumisión química, como así apuntaba Paloma Lago y su entorno, que sospechaba que su desorientación aquella mañana era sospechosa. Aun así, se abrieron diligencias, la investigación sigue su curso, y el acusado está esperando a ser citado a declarar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, después de haber prestado declaración ya el pasado mes de febrero.

Paloma Lago y Alfonso Villares Gtres/Efe

Ahora mismo, ante la ausencia de pruebas relevantes que decanten la balanza hacia uno de los bandos enfrentados, todo quedaría en dos versiones dispares. Una acusa, el otro niega. Sin embargo, desde ‘En boca de todos’ se pone de relieve que “la prueba no es concluyente”, como así afirma el experto psiquiatra forense José Carlos Fuentes, consultado por el citado programa de Cuatro. “Depende de la sustancia o el tóxico que se haya empleado, si es que se ha empleado alguno, puede metabolizarse en cuestión de horas. Lo más probable es que sean 24 horas, algunos 48 horas y otros son 72 horas y algunos son escasas dos o tres horas”.

Es por eso que José Carlos Fuentes llama a la prudencia a la hora hacer valoraciones precipitadas del resultado toxicológico: “El que no existan tóxicos en la prueba que se ha analizado no excluiría la sumisión química. Lo que excluye es que en esa muestra no existen los tóxicos que se han buscado”. Habría que buscar otros posibles compuestos, ante la posibilidad de que sí hubiese sido sometida de esta manera, en caso de que presuntamente haya existido la agresión sexual. También José Cabrera, también experto en estas lindes, deja claro que la clave estará en ver qué más pruebas se presentan en el proceso para incriminar a Alfonso Villares, pues considera que “la prueba testimonial es muy endeble”.