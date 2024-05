Irene Villa hace oídos sordos al menosprecio de Nuria Fergó, la novia de su ex marido

Ni se inmuta, no le afectan las declaraciones en las que la novia de su ex marido no la deja en buen lugar. Irene Villa hace oídos sordos a la inoportuna afirmación que Nuria Fergó hace sobre ella.

La cantante aseguró a los reporteros que la preguntaron en el concierto de Andy y Lucas por su relación con Irene con un “no forma parte de mi familia por ser la ex de alguien. Tampoco me preguntáis por mi ex, el padre de mi hija, ¿no? Está bastante claro”.

Evidentemente, no son familia, pero las pocas veces que las hemos visto juntas en algún acto público demostraron una clara armonía. Desde el entorno de Irene nos comentan que “no viene a cuento que a Nuria se cuestione algo que no tiene razón de ser. Irene no suele hablar de ella, y si lo hace es con comentarios bastante positivos. Lo de ahora no se entiende, parece un menosprecio… un intento de marcar distancias, un sinsentido”.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro Gtres

Como recordarán nuestros lectores la actual pareja de la artista es Juan Pablo Lauro, ex marido de Irene y padre de sus hijos. Tienen planes de boda, al igual que Villa con su novio, David Serrato. Estos últimos ya tienen fecha para su enlace matrimonial. Tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en el monasterio burgalés de Santa María de la Vid.

Curiosamente, ella seguirá viviendo en Madrid y él en Soria. Como dice la periodista, “vivir separados te ayuda a valorar más lo que tienes”.