Isa Pantoja habla claro sobre la situación de su madre tras el regreso de su luna de miel

Este martes Isa Pantoja llegaba a España tras un viaje mágico con su marido Asraf Beno, pero con todas las energías para comenzar esta nueva etapa que se le presenta. A su llegada se ha desmarcado de la situación económica que atraviesa su madre Isabel Pantoja en estos momentos. La televisiva está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida y no ha querido empañarlo con “malas noticias”.

Isa Pantoja regresa de su luna de miel con look cómodo. Gtres

Y es que, tras una luna de miel muy intensa y llena de experiencias, la pareja emprendía el camino de regreso a casa a las cinco de la mañana del lunes. Después del primer trayecto hasta Nairobi, donde hicieron una pequeña parada para despedirse de las jirafas y comer en un espectacular restaurante de la zona, pusieron rumbo a España haciendo una escala en París. En el esperado regreso de la pareja los medios no han dudado en interpelar a Isa Pantoja para preguntarle sobre las últimas decisiones que había tomado Isabel Pantoja a la hora de gestionar su patrimonio: “No me interesa. No voy a hablar de eso”, comenzaba distanciándose la hija de la tonadillera para proseguir con lo feliz que estaba por su viaje a Nairobi y remarcar que tenía “cero noticias” de su madre y que “no no me interesa ahora mismo hablar del tema porque estoy tan contenta y tan feliz que no quiero malas noticias”, terminaba añadiendo que “haga lo que considere cada uno”.

Actualmente la situación económica de la Pantoja no está en su mejor momento y ha tomado la decisión de vender parte de sus propiedades, lo que incluye desalojar a Junko, viuda de Bernardo Pantoja.

Por su parte, los planes inmediatos de Isa Pi incluyen un esperado reencuentro con su hijo Alberto y prepararse para celebrar su 28 cumpleaños este miércoles 8 de noviembre. Desde sus redes sociales ha compartido gran parte de su experiencia mediante varios vídeos y carruseles fotográficos. “La diferencia de tiempo me ha matado”, matizaba desde su perfil de ‘Instagram’, dado que mientras en España ya comienzan a bajar las temperaturas, en Nairobi la media está algo más alta.

Pero la televisiva no ha perdido el tiempo en su llegada a Madrid y posterior viaje a Sevilla y ha compartido en redes una vídeo en el que mostraba su nuevo peinado con el que marcará la diferencia: “Estaba cortado recto desde el primer mechón… y era una pasada. Pero decidí sanearlo y hacerle estas capas más flequillo largo”.