Isabel Pantoja oculta tres fincas a nombre de Paquirri y con un acuerdo privado

Isabel Pantoja está llena de sorpresas y es que guarda secretos desde hace décadas que ha logrado mantener a espaldas del mundo. Especialmente de los interesados, a quienes ha escondido unas propiedades que pertenecieron a su marido, Francisco Rivera ‘Paquirri’, que habrían quedado fuera del correspondiente reparto en su testamento. La herencia del torero, que falleció hace ahora 41 años atrás, sigue de plena actualidad. Si este lunes explicábamos por qué sus hijos mayores, Fran y Cayetano Rivera, no demandaban a la tonadillera para recuperar el lote de objetos que les ha privado tener, ahora aparecen más cosas ocultas. Si lo primero es de valor por lo sentimental, nada tiene que ver con las fincas que permanecían ocultas y que este martes en ‘TardeAR’ han salido a la luz.

Hay tres fincas que todavía están registradas a nombre de ‘Paquirri’ y eso que lleva más de cuatro décadas enterrado. Se tratan de unos terrenos próximos a la finca de Cantora que pertenecieron al torero y que tras su muerte deberían haber ido a parar a sus herederos. No ha sido así, tal y como destaca Luis Pliego en el magacín de Telecinco, que señala que también estas propiedades habrían quedado libres del acoso de las deudas que arrastraba la cantante. ¿Cómo habría logrado eludir el cambio de titularidad o que los herederos fuesen conocedores de la existencia de estos tres terrenos? Esto lo ha detallado el periodista: “Están en el término de Medina Sidonia, donde está Cantora. No se ha cambiado el nombre, siguen estando registradas a nombre de Paquirri. Se llegó a un acuerdo privado entre Isabel Pantoja y los albaceas. Esas fincas pertenecen a Isabel”, resume.

Pero el escándalo que se está cocinando y que traerá muchos problemas a Isabel Pantoja va más allá. El director de la revista ‘Lecturas’, que amplía la información en su publicación este miércoles en el kiosco rosa, mantiene que “una de estas fincas está a nombre de Paquirri y de Carmina Ordóñez en gananciales y eso no se ha cambiado. Estas fincas, como no están a nombre de Isabel Pantoja, los acreedores, que son múltiples, no han podido meterle mano, pero ahora lo estamos destapando”. Esto abre un abanico amplio de respuestas, ya sea por los hijos de los propietarios fallecidos, los hermanos Rivera, que bien podrían reclamar su propiedad, mientras que también están aquellos acreedores que podrían pedir que se formalice su venta para cobrar lo que les adeudan. Sea como fuere, son más problemas.

Ya ha dado un primer paso el abogado que defiende los intereses de Francisco y Cayetano Rivera. El mismo que explicó por qué no denuncian a Isabel Pantoja para recuperar los recuerdos que su padre les legó y ella retuvo. Ahora, al conocer la existencia de estas tres fincas a nombre del diestro, pero que han quedado fuera de todo reparto, Joaquín Moeckle ha aclarado la situación en ‘TardeAR’: “Es lícito, pero tiene su maldad. Imagínate que la señora Pantoja tiene deudas y sus acreedores quieren cobrar. No pueden. Hay cosas, pero no las ha puesto a su nombre”. Con este movimiento no solo se ha librado de responder con ellas a sus deudas, sino también privar a los herederos de Paquirri a su uso y disfrute. Al conocer ahora de su existencia, bien podría iniciarse una nueva batalla mediática y judicial. Se esperan tiempos convulsos para Isabel Pantoja. Otra vez.