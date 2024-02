Isabelle Junot, sobre la supuesta crisis entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Isabelle Junot es una de las mayores confidentes de Tamara Falcó y no es de extrañar que se aproveche cada ocasión para preguntarle por los últimos rumores que surgen sobre el matrimonio de la Marquesa de Griñón con Íñigo Onieva. La aristócrata y empresaria francesa está viviendo a sus 32 años uno de sus mejores momentos con su marido, Álvaro Falcó, tras el nacimiento de su hija Philippa. A pesar de que su agenda esté siempre muy ocupada no ha perdido la oportunidad para acudir a la 38 edición de los Premios Goya y apoyar a los artistas españoles.

En la alfombra roja no ha dudado en pararse ante las cámaras y, aunque en un primer momento se podía intuir hacia donde iban a ir los premios, no ha querido mojarse diciendo sus favoritas: “Vengo sin ninguna expectativa, pero sé que va a ser una gran noche”, comenzaba diciendo.

El cine le pilló muy de cerca gracias a su padre, Phillippe Junot, y no duda en mostrar su pasión por este: “Me encanta el cine, sobre todo el cine español. Estoy encantada de estar aquí y apoyarlo”.

Sin embargo, la conversación no ha tardado en girar hacia uno de los últimos temas más mediáticos: una sospecha de crisis entre Iñigo y Tamara Falcó. No ha dudado en ser tajante y desmentirlos: “Yo acabo de estar con Tamara y está feliz. Yo no veo ningún problema. Están felizmente casados”, indicaba sobre su amiga. A la hora de preguntarle si estaban centrados en aumentar la familia no ha querido pronunciarse dado que no era algo que le correspondiera revelar a ella: “No lo sé, eso hay que preguntárselo a ellos”.

Tamara Falcó pasa una nueva noche separada de Íñigo Onieva tras zanjar los rumores de crisis con un duro alegato Europa Press

No es la única que se ha pronunciado para desmentir los rumores. De hecho, los protagonistas también han intentado acallarlos, pero sus últimos movimientos despistan a los que siguen su historia de amor. Estos rumores comenzaron en una sonada discusión en un conocido restaurante de Madrid donde se vio a la marquesa haciendo bruscos aspavientos. Finalmente Íñigo terminó por marcharse en solitario, Tamara haría lo propio momento más tarde junto a dos amigas.

Estos indicios, sumado a que la marquesa lleva durmiendo los últimos días en casa de su madre, fueron desmentidos por el periodista Carlos Gimeno: “Se llevan a cabo muchas reuniones de trabajo allí, en casa de su madre. A veces termina tarde y decide quedarse”. Pero hay más, “Tamara Falcó va a casa de su madre a las ocho de la mañana para hacer yoga juntas. Ella sale de su casa antes de que llegue la prensa, a las siete y media de la mañana, y cuando los fotógrafos llegan a casa de Isabel a las nueve la ven salir y creen que ha dormido allí, pero no es así”, sostiene verificando las palabras de Tamara cuando hizo frente a estos rumores en “El Hormiguero”.