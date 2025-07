Jaime Cantizano se casa por sorpresa con su novio: así ha sido el ‘sí, quiero’

Jaime Cantizano ha pasado por el altar, ha pronunciado sus votos y ha dicho ‘sí, quiero’. Con ello, el presentador ya es oficialmente un hombre casado. El afortunado que le acompañaba era su pareja, Miguel García Golding, con el que ha logrado celebrar la boda de sus sueños, rodeados de sus familiares y amigos. Todo de la manera más discreta y sin llamar demasiado la atención, pues los detalles de la ceremonia, el lugar y la fecha había permanecido oculto. Al menos sí de esta celebración previa, pues el fiestón está previsto para la semana que viene. Ahora y es que una vez que ya se han intercambiado las alianzas, han compartido también su amor con el resto del mundo a través de las redes sociales.

Este viernes 11 de julio, el también locutor se ha convertido al fin en el marido del artista. Con él ha encontrado la estabilidad, ha formado una familia y le tocaba dar el decisivo paso de unir sus caminos, también en el Registro Civil. De ahí una ceremonia que han sabido mantener alejada de la atención mediática y que ha resultado ser un éxito rotundo. No solo porque los protagonistas salen de ahí casados, sino también por cómo han disfrutado sus seres queridos. Una celebración del amor de la que han dado buena cuenta en redes sociales.

Jaime Cantizano nos cuela en su boda con Miguel

“Celebrando”, se ha limitado a escribir el presentador para anunciar que se ha casado. Lo hace como acompañamiento de una imagen de ambos ya convertido en matrimonio, con sendos trajes de chaqueta en color crema –aunque en distinta tonalidad- y camisas en color blanco con el cuello desabotonado, sin corbatas, pajaritas o incordios. La pareja comparte protagonismo con un miembro destacado de la familia, que, si bien no ha podido firmar como testigo, no ha perdido detalle del encuentro. Se trata de su perro, un Golden Retriever que no les quita el ojo y finalmente ha terminado siendo protagonista de la escena nupcial.

Jaime Cantizano y Miguel García Golding Instagram

Jaime Cantizano y Miguel García Golding rebosan felicidad en la imagen que han compartido para dar a conocer su enlace. Sonrientes y abrazados, muy cómplices, el matrimonio está disfrutando de su enlace, rodeados de familiares y amigos. Esos a los que sentará en una de las mesas que el presentador también ha mostrado a sus seguidores de Instagram. Un detalle que no pasa desapercibido, al mostrar el colorido toque floral de los centros de mesa. A juego con la vajilla blanca adornada con delicados limones con sus hojas verdes. Esto nos da una pista de que la celebración no será multitudinaria, sino íntima y estrictamente familiar.

Detalle de la boda de Jaime Cantizano y Miguel García Golding Instagram

Al menos sí la celebración de este viernes, pues habrá otra mayor. Jaime Cantizano anunció en ‘Espejo Público’ que sus planes de boda estaban previstos para el verano: “Es la mejor fecha, cuando uno tiene que descansar y cuando uno puede irse de vacaciones”. No dijo nada de lo que tenía entre manos para este viernes, pero sí de lo que sería el gran sarao del día 19 de julio, cuando citen de nuevo a sus íntimos en el Castillo de Batres de Madrid.