Kiosco: La emotiva fiesta del Rey Juan Carlos en Abu Dabi y Bertín Osborne y Gabriela Guillén, protagonistas de las portadas del corazón

"¡Hola!" te muestra en su revista de hoy las fotos de la emotiva fiesta de cumpleaños del Rey Juan Carlos en su casa de Abu Dabi. Una divertida celebración que reunió a su familia y grandes amigos en su inolvidable 86º aniversario. Fue su cuarto cumpleaños en Emiratos Árabes, pero el primero que pudo celebrar con una fiesta en los últimos seis años. No era un número redondo (86), pero cuadró así y, el 5 de enero, el Rey don Juan Carlos pudo disfrutar de uno de sus cumpleaños más feliz a 7.500 kilómetros de España.

No ha empezado el año con buen pie. Bertín Osborne ofrece a la publicación sus primeras declaraciones tras la muerte de su "hermano" Arévalo y del nacimiento del bebé de Gabriela Guillén. "Ha sido un palo durísimo", confiesa, casi sin fuerzas para contestar. Los primeros días de 2024 están siendo muy difíciles para el cantante. Muy poco después de conceder una sincerísima entrevista en exclusiva, en la que abría su corazón y, también, su refugio sevillano, donde ha celebrado la Navidad junto a su familia, este hombre que parece un gigante se ha visto obligado a guardar cama. Una covid "más fuerte" del que padeció en plena pandemia, nos cuenta, le ha dejado "K.O." e, incluso, le ha obligado a cancelar el concierto que tenía programado en Alicante el pasado lunes. "Me siento fatal", advierte antes de comenzar a hablar. Pero no solo porque el dolor de pecho y muscular sea intenso o por la dificultad para respirar… Nada es comparable al golpe emocional que acaba de sufrir.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo han disfrutado de los primeros días de 2024 en la costa gaditana, junto a un grupo de amigos entre los que se encontraban Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, y Gelete Nieto, entre otros, dando muestras de que los rumores de distanciamiento de los últimos meses no eran ciertos.

Ana Obregón y Alessandro Lequio, que están más distanciados que nunca.La expareja no puede ocultar ya que están enfrentados de nuevo. Pero, ¿cuál ha sido la última polémica? El italiano está muy molesto y se ha visto obligado a defenderse tras unas polémicas palabras de la actriz. Semana te lo cuenta.

El fallecimiento de María Teresa Campos sigue muy presente en sus hijas, Terelu y Carmen. Han sido las primeras Navidades sin su madre, por lo que han sido unos días complicados: "Hemos echado a mi madre mucho de menos esta Navidad", declaran. Las hermanas Campos se han enfrentado, más unidas que nunca, a sus primeras fiestas sin la presentadora de televisión y "ha sido duro", han dicho.

Lecturas lleva a su portada también a Carmen Borrego. La hija de la veterana presentadora fallecida en 2023 ha heredado la casa de su madre y abre las puertas a la publicación. "Volver aquí ha sido difícil, hay muchas cosas de ella. Aún la siento aquí", dice.

Diez Minutos lleva a su portada a Gabriela Guillén, tras el nacimiento de su hijo. Fue el pasado 31 de diciembre cuando la fisioterapeuta peruana daba a luz a su bebé, un niño del que todavía no ha dado a conocer su nombre. Fue un parto natural pero complicado y, como ella misma confesó ya en su casa, ella y el bebé "estuvieron a punto de morir" porque el recién nacido venía con vueltas de cordón alrededor del cuello y tuvo varias arritmias.