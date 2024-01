Ana Obregón se lía con las cifras de la fundación de su hijo: no paga lo prometido y cambia de versión

A Ana Obregón las cuentas no le salen o, al menos, eso es lo que se asegura en lo que respecta a la Fundación Aless Lequio. La actriz ha prometido en infinidad de ocasiones el altruismo con el que se pone frente a las cámaras desde que su hijo perdiese la vida en mayo de 2020 a consecuencia de un cáncer. Así, todo lo recaudado a través de apariciones en televisión, entrevistas exclusivas en revistas de corazón y también los beneficios obtenidos con el libro ‘El chico de las musarañas’ sería destinado íntegramente a dicha fundación. Sin embargo, desde ‘El Economista’ se denunció el pasado lunes que el dinero no había llegado aún a las cuentas del organismo y se preguntan dónde ha ido a parar.

Alessandro Lequio yAna Obregón con su hijo Aless Lequio Instagram

Rápidamente, Ana Obregón ha salido a la palestra pública para denunciar que lo que se había publicado no era cierto. Aseguraba que todo con la fundación que montó en honor a su hijo estaba en regla y que dicha publicación hacía tan tajante afirmación “para hacer daño”. Sin embargo, poco a poco ha ido confirmando que tenían razón y que, por ahora no ha hecho frente a los pagos prometidos en cada entrevista realizada y en muchas de sus publicaciones en redes sociales. Ha repetido hasta la saciedad dónde iría a parar el dinero obtenido de su actividad pública tras la muerte de su hijo y el nacimiento de su nieta, Ana Sandra. Ahora también reconoce por qué no ha hecho dichos ingresos, aunque al principio trató de negarlo.

La actriz y bióloga ha hablado con el periodista Pepe del Real, que en ‘Vamos a ver’ ha expuesto que “en cuanto al dinero de las exclusivas, me dice que ese dinero todavía no lo ha aportado, porque ella había hecho un adelanto de 30.000 euros para crear la fundación y, aparte, había sorteado un bolso de su madre y una serie de donaciones que había hecho. De momento, dice que ese dinero que ella había adelantado se lo ha quedado y por eso no ha depositado el dinero que restaba de las exclusivas”. La versión ha cambiado y ahora sí confiesa que no ha hecho los pagos y que por el momento no los hará, pues desea recuperar la inversión inicial que realizó en forma de donaciones previas.

Aun así, a Ana Obregón las cuentas le bailan. Al menos sí a la hora de hablar con la prensa, pues a cada periodista les dice una cifra. En ‘Espejo Público’, a Lorena Vázquez, le dijo que la inversión inicial para montar la fundación de su hijo fue de 40.000 euros. A Paloma Barrientos la cifra se la engordó y la subió a los 50.000 euros, mientras que ahora a Pepe del Real le asegura que fue mucho menos, 30.000 euros. No obstante, fuentes consultadas por el citado medio mantienen que ese montante se le fue repuesto cuando llegó la primera gran donación. Fue un amigo de Alessandro Lequio, Aurelio Palomo, que habría dado a la causa cerca de 4 millones de euros, además de una oficina en el centro de Madrid para que la fundación opere.

Paloma Barrientos tratando el caso de Ana Obregón TardeAR

Cabe recordarse que, en los últimos doce meses, Ana Obregón ha realizado seis exclusivas para la revista ‘Hola’. Desde ‘Informalia’ han realizado una estimación del montante que habría recibido por estos reportajes y estiman que la cifra no bajaría de los 500.000 euros, pero que incluso podría haber alcanzado ya el millón de euros. Ahora, la protagonista se excusa y dice también que no va a entregar todo el dinero, como así había prometido desde el principio, porque ha dejado de trabajar y “tengo una boca que alimentar”. Ya no tiene la firme intención de donar todo lo recaudado a la lucha contra el cáncer, sino ahora ya solo una parte, aunque por el momento desde ‘Informalia’ mantienen que no se ha hecho ningún ingreso. Se estima que se harán en un futuro, aunque se critica también que se haya vendido públicamente el carácter altruista de sus apariciones públicas y sus exclusivas con su nieta, para después no cumplir con lo dicho y ampararse en su derecho a guardar silencio sobre su propia economía.