Susanna Griso cuenta toda la verdad sobre la relación actual de Amaia Salamanca y Rosauro

Según ha desvelado la revista "Lecturas" en exclusiva esta semana, Amaia Salamanca y Rosauro Varo estarían haciendo vidas separadas. Dentro de las páginas del número, el medio ampliaba la información con un reportaje fotográfico del vicepresidente de Movistar+ disfrutando de un lujoso fin de semana con un amigo y dos amigos en Sevilla, marcado por la ausencia de la intérprete.

La noticia ha generado un gran tsunami mediático en la crónica social de nuestro país y ha suscitado muchas opiniones controvertidas sobre el asunto. Como era de esperar, todos los programas han cambiado sus escaletas esta mañana para centrar sus tertulias del corazón en la supuesta separación de Amaia y Rosauro. En "Espejo Público", además, han contado con Luis Pliego, director de "Leturas", para comentar el extenso reportaje del fin de semana de Rosauro en Sevilla sin la actriz.

El empresario Rosauro Varo sentado junto a la actriz Amaia Salamanca Gtres

Mientras Luis Pliego relataba más detalles de su portada, Susanna Griso escuchaba con atención hasta que ha dado la clave del asunto. "Estaba yo muy calladita y cuando estoy muy calladita es que estoy llamando al entorno", ha comenzado diciendo la presentadora de "Espejo Público". "Me dicen que la pareja está perfectamente, que se quieren muchísimo. Que la fiesta era de un grupo de amigos y amigas. El caso de las amigas son amigas del socio de Rosauro en un restaurante, que se quedaron en casa como tantas veces y que bueno... Si hubiera algo no tendría sentido que se fuera a pasear por el río en barco a las cinco de la tarde", ha declarado la periodista, arrojando luz sobre el peliagudo asunto. "Vamos que Rosauro no tiene nada que ocultar", ha sentenciado Griso. Tras esta información, han cambiado rápidamente de tema en el espacio y han dejado de ahondar en las supuestas vidas separadas de Amaia Salamanca y el empresario.