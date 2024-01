La fiesta de cumpleaños de Don Juan Carlos en Abu Dabi con amigos y sus hijas

Ayer 5 de enero, Juan Carlos I cumplió 86 años. Con este motivo está organizando una fiesta en Abu Dabi, donde tiene establecida su residencia oficial desde agosto de 2020. El padre de Felipe VI no se planteaba celebrar su cumpleaños en España, a pesar del acercamiento que se ha producido en los últimos meses, en los que ha visitado con frecuencia nuestro país, no solo para participar en las regatas, sino también por motivos personales como la mayoría de edad de la Princesa de Asturias, así como su Jura de la Constitución, y para acompañar a la Infanta Elena en su 60 cumpleaños, celebrado hace unas semanas. La fiesta que Don Juan Carlos lleva organizando desde hace varias semanas no apunta a ser de carácter íntimo. Lo hará por todo lo alto en la mansión en la que vive en la capital de Emiratos Árabes donde ejercerá de anfitrión.

El Rey Juan Carlos en Madrid Gtres

Entre los invitados al cumpleaños del soberano, se espera que esté el exjefe de la Casa Real Fernando Almansa, el exjefe del CNI Félix Roldán y su médico Manuel Sánchez. También amigos íntimos como el periodista Carlos Herrera, quien ha ejercido de fiel defensor del monarca desde que se mudó al golfo Pérsico, o el premio Nobel Mario Vargas Llosa, a quien el monarca acompañó en París para la ceremonia de ingreso del escritor en la Academia Francesa. También se espera la presencia de las hermanas Koplowitz.

En cuanto a su círculo más íntimo, hasta allí viajarán sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, que siempre han estado muy unidas a su padre. Es bastante probable que, como ha sucedido en ocasiones anteriores, viajen junto a ellas si no todos, sí parte de sus hijos. En el caso de la primogénita, Victoria Federica se unirá a su madre y a su hermano Froilán, que desde hace tiempo vive también en Abu Dabi, y se ha convertido en el principal apoyo de Don Juan Carlos.

Las infantas Elena y Cristina Gtres

Cristina viajará con Pablo e Irene y se espera que también puedan unirse a ellos Juan y Miguel, pero no está confirmada su asistencia. Quienes, en principio, no acudirán a la celebración serán los Reyes Felipe VI y Letizia, así como la Reina Sofía.

La fiesta, según los datos que han trascendido, tendrá como «dress code»: Marbella. Y para amenizar el evento, Don Juan Carlos ha vuelto a recurrir a sus amigos Los del Río. En 1979, el famoso dúo musical fue el encargado de amenizar el 41 cumpleaños de la Reina Sofía y a partir de entonces mantienen una relación muy estrecha con los monarcas.