Última hora sobre el preocupante estado de salud de Bertín Osborne

El año ha entrado para Bertín Osborne con la noticia del nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén, del que ya ha dicho que no ejercerá de padre, pero sí se hará cargo de él. Sin embargo, hoy lo que más preocupa no es esta supuesta paternidad, sino el delicado estado de salud del cantante de 69 años.

Ya se conocía que Bertín Osborne estaba haciendo frente al Covid, pero lo que no se sabía eran los problemas médicos que este había generado. Este domingo el programa ‘Fiesta’ ha desvelado en exclusiva el estado del cantante: “La última hora es que no se ha recuperado del Covid. las secuelas le tienen bastante fastidiado. Hoy prácticamente no podía ni hablar y ha tenido que aplazar esa fecha”, desvelaban.

Pero este atraso no ha sido lo que más le preocupa al cantante: “Aparte de no poder estar mañana en Alicante y dar ese concierto que tenía intención, no podrá acercarse a ver a los hijos de Arévalo”, cosa que ya había anunciado que haría. Este pasado jueves tuvo lugar en Valencia el último adiós a Paco Arévalo, amigo íntimo del cantante. A pesar del fuerte vínculo que los unía, Bertín no pudo asistir debido a que estaba convaleciente por coronavirus. Se había hecho saber que el cantante tenía pensado pasarse a ver a la familia de su buen amigo, pero parece que esto no podrá ser en un futuro próximo.

Bertín Osborne Gtres

Esta mañana la agencia del cantante ha emitido un nuevo comunicado en el que se explicaba que “los últimos dos días los efectos secundarios del Covid han hecho imposible que el señor Osborne se haya recuperado para cantar el próximo lunes 8 de enero. Lo ha intentado todo, pero es humanamente imposible hacerlo cuando hoy apenas tiene voz para hablar. El siente más que nadie posponer la fecha, pero en estas circunstancias es imposible actuar. En los próximos días os informaremos de la nueva fecha, lamentamos esta adversidad y Bertín agradece a su público de Alicante la acogida recibida”, han indicado desde el plató del programa de Telecinco.