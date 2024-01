Terelu detalla cómo han sido sus “navidades más difíciles” sin María Teresa Campos

La llegada del nuevo programa de TVE, “Bake Off, famosos al horno”, ha traído consigo a numerosos rostros conocidos como Alba Carrillo, Rocío Carrasco o Terelu Campos. Una nueva edición de este formato que verá la luz este jueves 11 de enero tras un intenso fin de año. Y es que, para algunos de los rostros que protagonizan esta entrega no han sido los momentos más fáciles a los que se han tenido que enfrentar.

Terelu Campos acudía a la presentación de “Bake Off” con una energía renovada, pero sensiblemente afectada por sus primeras navidades sin su madre, la presentadora María Teresa Campos. Ya se ha relatado cómo la familia Campos ha vivido estas fiestas. La propia Terelu habló en la revista “Lecturas” sobre cómo habían sido para ella, pero es ahora cuando la televisiva ha relatado ante las cámaras su “terrible experiencia”.

“Han sido unas navidades muy difíciles, pero me ha ayudado mucho estar aquí. He tenido que tener mi mente ocupada, no tener horas para pensar ni para sufrir. Los días más difíciles, lógicamente, han sido Nochebuena y Fin de año. y bueno, pues hemos sobrevivido, ¿no? Ya es 8 de enero, gracias a Dios, que no es poco”, respondía la que fue colaboradora de “Sálvame” al recordar lo importante que era para su madre la Navidad.

Para dar inicio al año este viernes 5 de enero, se emitió en televisión una programación especial para incluir un homenaje a María Teresa Campos, cosa por lo que su hija se ha mostrado tremendamente agradecida, aunque lamenta que este no se hubiera producido en vida de la presentadora.

“Ha faltado mucha gente, es imposible, es que es imposible que en una vida de 60 años de profesión que no te falte alguien”, comentaba reflexionando sobre el documental que mostraba la gran trayectoria que había alcanzado su madre.

Terelu Campos y Carmen Borrego en la gala homenaje a su madre RTVE

También ha desvelado cómo pasó estos días festivos en compañía de su familia. “Nochebuena con mi hermana en mi casa, el día de Navidad en casa de ella con Rocío y con Fidel y en fin de año me fui a casa de una amiga, porque dije este año no, no, no. Y allí estuve estupendamente, me quedé a dormir y todo en la sierra. Aunque a las doce fue un momento muy complicado, porque lo fue, se superó”. De este modo se han organizado para pasar acompañadas los días más significativos de estas fiestas para honrar el recuerdo y la alegría con la que María Teresa vivía estos días.

Terelu Campos también ha expresado que para este 2024 lo único que pide es salud y trabajo, dejando a un lado la búsqueda idealizada del amor: “Eso surge, surge. Hombre, uno tiene que estar un poco predispuesto, yo no estoy predispuesta. No estoy receptiva. Pero también muchas veces no estás receptiva y de pronto dices anda, ahora me voy a comer todo esto que he dicho”, concluía.