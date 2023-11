Lola Lolita niega cualquier reconciliación con Marta Díaz

La amistad que existía entre Lola Lolita y Marta Díaz parece haberse terminado definitivamente. Y es que las influencers, que hace unos meses fueron grandes amigas, ahora se evitan en cualquier evento en el que coinciden.

Durante un tiempo esta enemistad fue un secreto a voces comentado por todos sus seguidores que fueron testigos de esta evolución. Sin embargo, la pasada semana la actuación de Lolita llamó mucho la atención al felicitar mediante su perfil de ‘Instagram’ a la que fue su amiga. Un contenido que rápidamente se hizo viral para abrir un debate sobre una posible reconciliación o una simple burla. Y es que a la felicitación de Lolita le siguió la respuesta de su examiga: “Ya me dirás que te parece cuando te suscribas”.

Marta Díaz fue la primera sorprendida por las palabras de Lolita, que no dudo en comentarlo en un conocido podcast. Y aunque este bien podría ser interpretado como una mofa, la influencer señaló que habría supuesto un acercamiento de posturas entre ambas. “El detalle me pareció muy bonito y me sorprende, porque ya no nos llevamos como antes”, comentó en el podcast de Druni.

Este pasado lunes han acudido las dos al estreno del documental de la familia Pombo. En el photocall, aunque no hubo mucho tiempo, si se pudo sacar unas declaraciones más detalladas sobre el estado de su “amistad”.

Marta Díaz reconocía que ella había sido la primera sorprendida ante estas palabras que le dedicaba su antigua amiga y que “todo en la vida general está bien, de verdad”, reconocía con gran felicidad por estar centrada en su trabajo y que sus proyectos van saliendo poco a poco.

Sin embargo, la otra versión de la historia no apunta a una relación tan cordial. Lola Lolita, que llegaba muy emocionada al estreno, se sorprendía al enterarse de las palabras que había pronunciado Marta: “del dicho al hecho hay un trecho”, sentenciaba la influencer para señalar que seguramente lo “ha dicho para quedar bien”, pero el futuro de su relación apunta que se irán por caminos lo más alejados posibles.

Con unas declaraciones, que no dejan en muy buen lugar a Marta Díaz, Lolita subraya que “la respeta” y, aunque con mucha educación entre ambas, parece que la cosa no va a ir más allá.