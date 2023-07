Lucía Rivera relata el maltrato de su expareja: "Me dio con un palo de escoba en la espalda"

Lucía Rivera ha sido la última invitada al podcast "Las Uñas" con Sindy Takanashi y ha relatado, con mucha valentía, su historia de maltrato con su ex. A raíz de la publicación de su primer libro autobiográfico, la hija de Blanca Romero se ha convertido en una de las activistas famosas más influyentes contra la violencia de género gracias a su testimonio y no ha dudado en relatar los episodios más oscuros de su corta vida a modo de concienciación.

En esta última intervención pública, la hija de Cayetano Rivera ha desvelado cómo comenzó su historia de maltrato y cómo se dio cuenta de que era una víctima de violencia de género. "Empezamos y todo iba bastante bien, hasta que de repente, como al año y medio, fue cogiéndome el terreno. Pero claro, yo no me di cuenta de que yo ya venía maltratada de antes, con lo cual el abuso físico seguramente lo hubiera hecho desde el primer día y yo no me hubiera enterado porque yo lo tenía totalmente normalizado", ha empezado relatando Lucía. "No tengo ninguna amiga que no haya pasado por algo así. De hecho, ahora tengo dos amigas que están pasando por esto y que es un patrón, de hecho, se está repitiendo en ellas", ha sentenciado la modelo sobre la normalización de la violencia en las relaciones sentimentales.

"Como estaba todo tan normalizado, porque a mi amiga la pegaban, a la otra la pegaban, a todas nos pegaban. Pues como que no nos dimos cuenta, yo creo. Yo no me enteré hasta que no me dio con un palo de escoba en la espalda y dije "vale sí, confirmamos, me está maltratando". Aun así, está muy blanqueado el maltrato, sobre todo el adolescente", ha revelado la joven.

Las reacciones al post no se han hecho esperar y numerosos rostros han alabado la valentía y la importancia de su testimonio. Una de ellas ha sido Nagore Robles, que no ha dudado en dejar un comentario: "Qué valiente por verbalizar algo tan duro, gracias Lucía Rivera por tu generosidad y a ti, Sindy Takanashi, por crear este espacio de seguridad para tratar estos temas".