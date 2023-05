Lucía Rivera se pronuncia sobre la relación de su padre y María Cerqueira y avisa: "No me metáis en marrones"

Lucía Rivera ha reaparecido en la presentación del nuevo modelo de Smart y ha atendido a los medios que la esperaban sobre algunas cuestiones que le repercuten. La modelo, siempre con la sinceridad que le caracteriza, se ha mojado sobre la nueva relación de su ex, Marc Márquez, con la influencer Gemma Pinto. La hija de Blanca Romero y el piloto mantuvieron un discreto romance en 2019 y la joven está un poco cansada de que le pregunten por él después de tanto tiempo.

"¡Qué bien! Hombre ya era hora. Me hace feliz verle feliz. Me cae muy bien y le tengo muchísimo cariño. Debe ser uno de los pocos ex con los que me llevo bien", desveló sobre el Márquez. Tras esto, se quejó de que a él nadie le pregunta sobre su vida sentimental, lanzando un zasca a la prensa en tono de humor: "Me hace gracia que siempre me preguntáis por las parejas de Marc. Yo ya soy muy feliz hace mucho tiempo y rehíce mi vida hace mucho tiempo. A él creo que no le preguntáis, a él no le preguntáis, es un poco machistilla".

Maria Cerqueira Gomes, nueva pareja de Cayetano Rivera Maria Cerqueira Gomes Instagram

Lucía Rivera aseguró "sin entrar en detalles" que le va "genial" en el terreno sentimental y sexual y reivindicó su soltería, desvelando que le da "pereza" tener pareja de nuevo y volver a enamorarse. "Me gusta mucho la soltería", sentenció sobre su condición de libertad. Y claro, después de esta confesión, fue preguntada por su padre, que sí ha encontrado de nuevo el amor al lado de María Cerqueira después de separarse de Eva González.

La modelo, sin pelos en la lengua, contestó con rotundidad a la nueva relación de Cayetano Rivera: "No me metáis en marrones. Ya sabéis que no hablo de la vida privada, no hablo de la mía imagínate la de alguien". "No puedo decir nada. Siguiente pregunta, paso palabra", expresó, dejando en el aire si conoce ya a la periodista que le ha robado el corazón al torero. Aunque el entorno del diestro guarda silencio sobre su noviazgo, lo cierto es que el padre de Lucía y la periodista están viviendo un intenso romance y acaparan todas las miradas de España y Portugal. Tanto es así, que la popularidad del hijo de Carmina Ordóñez se ha disparado en el país vecino y se ha convertido en el hombre más buscado de allí, volviendo a poner de moda la tauromaquia en Portugal.