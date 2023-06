Karelys Rodríguez estalla contra Lucía Rivera por la publicación de sus memorias: "¿Crees que tengo tiempo para leer tonterías?"

Si hay una mujer que tambaleó el ya exmatrimonio de Cayetano Rivera y Eva González fue Karelys Rodríguez a finales de 2019. La canaria se convirtió en la peor pesadilla de la andaluza después de afirmar que había mantenido una relación sentimental con el diestro tras la publicación de unas fotografías de la abogada y el hijo de Carmina Ordóñez en Londres, en actitud muy cómplice. Después de todo el revuelo mediático, Karelys fue durante un tiempo una de las mujeres más buscadas del país y dio el salto a la televisión, siendo el fichaje estrella de la temporada de "Viva la vida".

Después de estar en el ojo del huracán mediático, la canaria decidió apartarse de los medios y el matrimonio superó esa dura prueba de amor, hasta que el pasado mes de octubre, cuando decidieron poner punto y final a su relación después de más de 13 años juntos y un hijo menor en común, el pequeño Cayetano, de tan solo 5 años de edad. Pero ahora, Karelys Rodríguez ha querido dar su opinión sobre algunas de las cuestiones de la vida del torero, como la publicación de las polémicas memorias de su hija Lucía Rivera, o su nueva relación sentimental con María Cerqueira.

La portada del libro de Lucía Rivera, "Nada es lo que parece" Espasa

La abogada ha sido muy dura con la primogénita de Cayetano Rivera y, con cierto desprecio, ha asegurado que no ha leído su libro. "¿Tú crees que tengo tiempo para leer esas tonterías?", ha desvelado sobre las memorias de Lucía Rivera. "No es importante para mí, no lo voy a leer... Bien por ella si no tiene nada más que hacer, pues muy bien", ha dicho con dureza sobre la hija del torero. Además, ha querido cuestionar la buena relación que mantienen padre e hija, asegurando que "cuando nos conviene, hay buena relación, y cuando no, hay mala relación, no sé". Parece ser que Karelys tiene muchas cosas aún que contar y ha revelado que todavía se están pensado escribir ella sus propias memorias, un testimonio que podría poner en jaque al ex de Eva González.

La joven, en su larga intervención con los micrófonos de "Europa Press", también ha dado su opinión sobre la separación de Cayetano con la madre de su hijo. "A todo el mundo le ha sorprendido porque eran la pareja perfecta, o sea, imagínate", ha dicho con ironía sobre la ruptura del matrimonio. Para terminar, la canaria ha sido muy tajante sobre el futuro del hijo de Carmina Ordóñez y María Cerqueira, su nueva ilusión: "Las relaciones siempre duran cuando hay valores por medio como la lealtad o los principios".