Luján Argüelles: "Estoy sola, sin pareja, podrían hacer 'Buscar un príncipe para Luján'"

Luján Argüelles presentar en Telecinco “El rival más débil”, aún sin fecha de emisión, y en Cuatro, “¿Quién quiere casarse con mi hijo?”, que comenzará a emitirse en septiembre. Dos formatos en los que es una experimentada conductora.

Disfruta actuando como Celestina?

Es un trabajo muy divertido, ese programa es como un regalo, disfruto muchísimo presentándolo.

Se imagina un reallity propio, “¿Quién quiere casarse con Luján?” ?

Ja, ja, ja, por qué no. Como ahora mismo estoy sola y no tengo pareja, y no veo en el horizonte que haya muchas opciones de encontrarla, podría hacer algo así como “Buscar un príncipe para Luján”.

¿Seguro?

Claro, yo creo que en la vida hay que hacer de todo.

Lleva años sin compañía sentimental..,

Ya. ¿Me está llamando solterona o viejuna? Yo no me cierro al amor, pero no aparece, y por eso sigo sin pareja.

Ahora se encuentra fuera de España con su hija.

Nos encontramos en Miami, en casa de una amiga, para celebrar el noveno cumpleaños de mi niña.

¿Tiene buena relación con su padre?

Con Carlos todo está perfecto, nos llevamos muy bien.

¿Si le hicieran una buena oferta de trabajo se trasladaría a vivir a Miami?

Mire, como en España, no se vive igual de bien en ningún lado. Yo soy amante de mi tierra. España es brutal.