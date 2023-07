María Casado comparte su foto más bonita con Martina diRosso en la recta fina de su embarazo

Ya solo quedan dos meses para que María Casado salga de cuentas y dé a luz a la pequeña Daniela, cuya cara mostró hace apenas unos días a través de sus redes sociales gracias a la tecnología de las ecografías 5d y la inteligencia artificial. Ella y su pareja, Martina diRosso, a la que conoció en 2020, aguardan con mucha alegría la llegada de su bebé, y mientras esperan, endulzan el momento con bonitas imágenes que siempre quedarán para el recuerdo.

Una vez más, María Casado ha compartido en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que posa junto a su pareja mientras esta le toca la barriguita de premamá. “Futuras mamás. Daniela, te queremos todo”, ha comentado la periodista junto a la tierna estampa, que ya acumula más de 2.300 “me gusta”.

Fue el pasado Día de San Valentín, el 14 de febrero, cuando la feliz pareja anunció que ampliaban la familia porque esperaban una bebé. “¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial”, apuntó la presentadora. Una bonita publicación a la que respondieron, enviando sus mejores deseos, amigos y conocidos de la periodista tan conocidos como Miguel Ángel Muñoz, Paula Echevarría, Rosa Benito, Isabel Rábago, Ona Carbonell, Chelo García Cortés o Samantha Vallejo-Nágera.

Como se ha comentado anteriormente, María Casado y Martina diRosso se conocieron hace tres años, y por lo visto fue amor a primera vista, tal y como la cantante narra en su canción “Oye”: “Estaba en una plaza que se llama la Merced, esperando a una chica muy canijita. Era rubia, catalana. Ojos verdes, 170, y yo me enamoré. Me vine con lo puesto. Una guitarra, una gata y estudios. Ella me llevó a desayunar. Una mitad con un campero. Me quería conquistar con todo su salero”.