María Casado presume de su pequeña Daniela en redes sociales

Traer un bebé al mundo es una de las cosas más bonitas que puede ocurrir y si no que se lo digan a María Casado. La presentadora del programa de RTVE, ‘Las tres puertas', ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores una ecografía de su pequeña hija, Daniela. A modo 3D y mediante Inteligencia Artificial, la catalana no ha podido ocultar su emoción, gratitud e ilusiónjunto a su chica, la cantante Martina diRosso.

‘’No podemos dejar de mirar la carita de Daniela en esta super ecografía de ecodadys5dmalaga con Inteligencia Artificial. Gracias por vuestro cariño y atención de parte de dos mamis ilusionadas martinadirosso’’, eran las palabras que publicaba la periodista mencionando a su chica y a la clínica donde se ha realizado la ecografía.

Los mensajes de artistas y compañeros de profesión no han tardado en llover, pero especialmente el de su chica a quien llama a su primeriza con el cariñoso apodo de ‘’habichuela’’. ‘’Mi habichuela que me tiene enamorá. Te quiero súper mamá, mariacasado78’’, escribía la cantante de ‘Dime si esto no es amor’ nombrando a su mujer.

Parón laboral

A principios de abril, la periodista se despedía de la segunda temporada de ‘Las tres puertas’ dando las gracias y presumiendo orgullosa de su embarazo. ‘’ 'Las tres puertas' ha sido una bonita aventura llena de historias de vida llenas de verdad. Gracias a todas las personas que han cruzado estas puertas con generosidad y gracias a los que nos veis por vuestras palabras de cariño semana tras semana”, comenzaba a decir para acto seguido levantarse y tocar su vientre.

María Casado luciendo feliz su embarazo en 'Las tres puertas' RTVE

‘’En lo personal, ha sido un viaje muy especial. Lo he hecho acompañada por Daniela, va a venir al mundo en unos meses y ya ven: ‘una nueva vida, en un programa en el que precisamente se habla del paso del tiempo sabiendo que la vida vale mucho la pena, aunque a veces duela”, concluía.

Aunque la periodista dio a entender que podría haber una tercera temporada, si las fechas de grabación y estreno son similares a las dos temporadas anteriores, Casado podría no ser la presentadora del espacio debido a su baja por maternidad.