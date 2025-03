Mariela Garriga: de lo suyo con Tom Cruise a quién ocupa ahora su corazón

Maribel Verdú es de sobra conocida por el público patrio, pues lleva dando vida a papeles potentes desde hace décadas. Se ha convertido en un rostro afín para todos, pero no tanto como su compañera de reparto en la serie policiaca ‘Cuando nadie nos ve’ de Enrique Urbizu. Se trata de Mariela Garriga, con la que acude a charlar con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. Esta actriz cubana se ha ganado un buen nombre rompiendo fronteras y triunfando también en Hollywood, no solo en lo profesional. Y es que su nombre ha sonado con fuerza junto al de Tom Cruise, incluso provocando que incluso se les relacionase, aunque poco duraron los rumores. Es más, después de coincidir juntos en la película ‘Misión Imposible 7’, sienten una profunda admiración mutua y se llevaron a las mil maravillas. Quizá no tanto como para un idilio, como así soñaban los fans de la factoría.

Maribel Verdú y Mariela Garriga Gtres

Nació en La Habana en 1989 y luchó mucho por labrarse un porvenir en el mundo de la interpretación, aunque sabe de lo difícil que es el mundillo. De ahí que se asegurase un plan B del que no ha tenido ocasión de echar mucha mano, pues su trabajo ha estado más frente a las cámaras que en los ambientes arqueológicos en los que se formó universitariamente. Entre medias participaba en toda propuesta artística que le permitiese desarrollarse, ya sea como actriz, modelo o incluso bailarina o en musicales. Mariela Garriga es de lo más completa y así ha logrado hacerse un destacado hueco, con papeles fuertes como el que protagoniza en la serie documental que narra la vida de Luis Miguel o de Miguel Bosé.

Ahora bien, su visita a ‘El Hormiguero’ también supone una oportunidad de oro para darse a conocer más allá de su faceta profesional. Lejos de los protocolos de las presentaciones de sus trabajos o de ambientes menos distendidos, este martes se propone divertirse junto a Maribel Verdú y, quien sabe, quizá soltar alguna que otra píldora sobre su vida más personal. Así, por ejemplo, conocer detalles sobre quién ocupa su corazón, aunque éste ya tiene nombre propio: el italiano Stefano Mongardi.

Maribel Verdú y Mariela Garriga en la serie Max

Con él vive en Los Ángeles, junto a su perrita, a la que han llamado Habana en honor a la ciudad natal de la actriz. Son pocos los detalles que han trascendido sobre sus inicios o sobre cómo pasan los días más allá de lo que se pueda ver en sus redes sociales, donde comparten algunos momentos de ocio, aunque sobre todo contenido sobre sus trabajos. Quizá en su entrevista, se pueda conocer de forma más cercana a Mariela Garriga, con la que ha hecho muy buenas migas Maribel Verdú y que seguramente llamará poderosamente la atención del público de Pablo Motos.