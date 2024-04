Mariló, amiga íntima de Isabel Pantoja, no está dispuesta a ceder: “No soy su representante”

La preocupación por la salud de Isabel Pantoja sigue situando a la tonadillera y a sus más cercanos en pleno foco mediático. El pasado miércoles se conocía la dura decisión que habían tomado de posponer el que sería su siguiente concierto en Tenerife “siguiendo estrictas indicaciones médicas”, explicaba el comunicado que compartió su equipo.

Por el momento Isabel Pantoja ya habría abandonado Córdoba, donde se encuentra el centro neurálgico al que va regularmente. Antes de que retomara su gira, la tonadillera ya había ido para hacerse un chequeo en compañía de su amiga Mariló de la Rubia y asegurarse de que todo estaba correctamente. Al parecer, las últimas pautas médicas la han obligado a frenar un poco el ritmo, pero no se ha hablado de que esta situación afecte de manera directa a sus próximos conciertos y solo tendría que permanecer en reposo durante dos semanas.

Las especulaciones no han hecho más que correr y este jueves se ha querido preguntar por esta situación a Mariló, la que se identificó hace poco como una de las amigas íntimas de la tonadillera.

Tal es su respeto hacia la intimidad de su amiga que no suele soltar prenda sobre ninguna de las preguntas de los medios, pero lo hace con total respeto y elegancia. Sin embargo, en esta ocasión se le ha podido sacar alguna que otra palabra sobre su amiga: “A mi nadie me prohíbe nada, pero no soy su portavoz”, decía cuando le preguntaban si tenía prohibido hablar sobre ella. Una actitud con la que da constancia de la reciprocidad de su relación.

No es de extrañar que los medios corran a su encuentro cuando se descubre algo nuevo sobre su situación. La norma dicta que no le dirija la palabra, pero llega un momento en el que Mariló “siento apuro de que esperéis”, dice a los medios dejando claro que ni ahora ni nunca va a decir nada sobre su buena amiga. Por suerte, si se puede apreciar algo que no dice con sus gestos. Esta mañana Mariló se ha mostrado muy tranquila y serena en la clínica que regenta en Córdoba, lo que puede decir que la salud de Isabel solo pasa por un revés momentáneo.

Lo que no se debe pasar por alto es que Antonio Rossi, antes de adelantar lo que se diría en el comunicado, hizo saltar las alarmas por otros dos conciertos que “penden de un hilo” y no sería por culpa directa de la artista: “Hay otros dos conciertos más, pero estos no serían responsabilidad de Isabel Pantoja y sería por culpa de otra historia que están intentando solucionar”, exponía en “Vamos a Ver”.