Marlène Mourreau: "Mi hijo es inocente, jamás ha sido autor de violencia sexual"

La detención de Gabriel, el hijo de Marlène Mourreau, en Venecia por un presunto delito de violencia sexual ha mantenido a su madre "destrozada y llorando". El joven actor se encontraba en el Festival de Cine de Venecia cuando la policía le privó de libertad por una supuesta orden de detención internacional. Afortunadamente, nos desvela la artista, "ya le dejaron libre, al entender que todo fue un error".

Pero imagino lo que ha sufrido estos días

Como madre, lo he pasado muy mal. Me costaba mucho hablar porque estaba llorando todo el tiempo. No me salía la voz de la garganta de lo mal que me encontraba. Hemos emitido un comunicado en el que aclaramos que la detención se remite a un proceso ocurrido hace muchos años en Francia, cuando Gabriel era menor, que ya se juzgó en España y mi hijo fue absuelto. El proceso fue resuelto a su favor con todas las absoluciones. Por eso, es lógico que le hayan dejado en libertad una vez que se comprobó el error de una retención que se considera irregular. Mi hijo, se ha demostrado en un juzgado, es inocente. Esa denuncia la puso una mujer en Francia en el 2015 y ha resurgido ahora porque supongo que esa persona intenta sacarle dinero a Gabriel. En España está archivado el caso No se si se habrá comunicado este dictamen en Italia y por eso fue detenido. Lo que no se puede es celebrar en cada país al que vaya mi hijo un caso ya dilucidado en España con una sentencia absolutoria.

Sostiene que Gabriel no fue autor de los hechos que se le imputaron.

Desde luego que no. Mira, mi hijo no va a Francia desde que era muy pequeño, no estaba allí cuando se puso la denuncia. Y jamás ha sido autor de una violencia sexual. Nunca ha hecho algo malo.

Tendrá muchas ganas de verle.

Muchísimas. En estos momentos solamente pienso en que regrese lo antes posible a España. Tiene veintidós años y es un buen chico. Han cometido un gran error al detenerle. Menos mal que ya está libre.

El actor viajó hasta Venecia porque fue reconocido con el Premio Internacional Filming Italia a la Mejor Película Young Generation.Sin embargo, según publica el diario italiano "La Repubblic"a, tras conocerse la noticia de la detención, la organización suspendió cualquier reconocimiento por precaución, a la espera de que se esclarezca la naturaleza de los hechos, y con plena confianza "de que la Justicia siga su curso".